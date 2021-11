Region Döbeln

Jetzt ist es ernst. Die Kultur muss wieder dicht machen. Weihnachtsmärkte sind abgesagt und auch Fitness, Breitensport, Hallenbad und Sauna sind vorerst erledigt. Die neue Corona-Verordnung gilt seit Montag. Wie reagieren die Veranstalter.

Theaterchef ist sauer

Aufgrund der behördlichen Anordnung hat das Mittelsächsische Theater den Vorstellungbetrieb bis vorerst 12. Dezember eingestellt. Das Geld für bereits erworbene Eintrittskarten wird zurück erstattet. Auf Wunsch können die Tickets auch gegen einen Gutschein eingetauscht werden. Rückgabe beziehungsweise Umtausch können an der Theaterkasse (2G-Regel) oder per Post erfolgen. „Auf Grund der Anordnungen erwirtschaftet das Theater keinen Umsatz mehr und muss aus diesem Grund erneut Kurzarbeitergeld beantragen“, erklärt Hans Peter Ickrath, Geschäftsführer des Mittelsächsischen Theaters, zur aktuellen Situation. Dass in Sachsen aufgrund der Notfall-Verordnung derzeit auch Theater geschlossen werden müssen, sieht Ickrath als unverhältnismäßig an: „Das 3 G-Modell war vom Publikum akzeptiert und wurde strikt eingehalten und von der Theaterleitung kontrolliert. Nach einer wissenschaftlich unterlegten Studie tragen Theater und Museen nicht zu der Pandemie bei.“ Die Coronaschutz-Maßnahmen für Publikum und Personal seien sehr weitreichend konzipiert worden. Mit den Theaterhäusern, deren Klimaanlagen permanent die Luft im Theatersaal umwälzen und austauschen würden, verfüge die Theaterbranche mit über die sichersten Gebäude in einer Stadt. „Auch kam die Ansage der Maßnahme viel zu spät. Das Robert Koch-Institut und die Wissenschaft veröffentlichten schon früh stark steigende Inzidenzzahlen“, kritisiert der Theater-Geschäftsführer die Regierung. Zu beobachten seien die pandemische Entwicklungen von heute in Deutschland schon bereits vor Monaten in Israel und England gewesen, die früher erfolgreich mit der Impfung begannen. „Deshalb hätten Bundes- und Landesregierung, statt erneut ein Lockdown für die Kultur auszusprechen, schon früher ganz woanders mit Nachdruck rechtzeitig beginnen müssen. Wir können jetzt nur hoffen, dass nicht schon wieder knapp fünf Monate der Vorstellungsbetrieb entfallen wird und die Bevölkerung von jeglicher Kultur ausgeschlossen bleibt.“ Hans Peter Ickrath bezieht sich dabei auf den Lockdown von November 2020 bis fast Ende Mai dieses Jahres.

Kino putzt und investiert

Auch Niklas Spitzer, Leiter des Döbelner Kinos, ist traurig. „Es war abzusehen. Deshalb versuche ich, das jetzt anzunehmen. Motzen nützt ja nichts.“ Dennoch fragt er, warum dürfen Gaststätten von 6 bis 20 Uhr öffnen, aber ins Kino, wo es ein sehr klares Hygienekonzept, Lüftungsanlagen und feste Sitzplätze gibt, dürfen Besucher nicht rein. In Bayern sei ein Kinobesuch mit strengen Kapazitätsbeschränkungen immerhin noch möglich. Der junge Kinoleiter lässt die Aushilfskräfte jetzt Mehrstunden abbauen. Für die Angestellten wird er Kurzarbeit beantragen. „Ich hoffe, dass dies jetzt keine Never Ending Story wird und es Mitte Dezember weiter gehen kann.“ Das Kino hat er bereits im letzten Lockdown komplett auf den neuesten Stand gebracht. Eventuell soll die Zeit genutzt werden, um die Server der Kinoprojektoren zu erneuern. Zum Zeit überbrücken gibt es mal wieder eine vorgezogene Grundreinigung.

Stadtbad Döbeln

Im Stadtbad nutzten am Wochenende nochmal viele Eltern mit Kindern und sonstige Besucher die Chance zum Baden und saunieren. Am Eingang weist nun ein Schild daraufhin, dass das Stadtbad auf unbestimmte Zeit geschlossen hat. Zumindest finden das Schul- und Vereinsschwimmen sowie die Kinderschwimmkurse weiter statt. „Immerhin etwas“, sagt Stadtwerkechef Gunna Fehnle.

Hartharena

Vergleichsweise wenig Gedanken über ausgefallene Veranstaltungen muss sich der Kultur- und Sportbetrieb Hartha machen, stellt dieser mit der Hartharena doch nur die Räumlichkeiten. Dennoch fehlen natürlich auch dort die Einnahmen. Für zukünftige Veranstaltungen plant der Kultur- und Sportbetrieb mittlerweile mit Vorbehalt. „Wir schließen nur noch Verträge ab, von denen man ohne Forderungen zurücktreten kann. Das bieten wir auch den Veranstaltern an“, erklärte Betriebsleiter Günter Roßberg. Das nächste Event in der Hartharena steht für Ende Februar im Kalender. Ganz ungenutzt bleibt die Halle trotzdem nicht: Nach den gesetzlichen Regelungen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren unter Beachtung der 2G-Regel weiterhin in der Hartharena Sport machen.

Lebendige Adventskalender

Ob die Roßweiner an ihrem Lebendigen Adventskalender festhalten, ist noch ungewiss. Am Montag soll es dazu in der Stadtverwaltung eine Gesprächsrunde geben, teilt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert mit. Theoretisch startet der Lebendige Adventskalender am 1. Dezember mit einem musikalischen Weihnachtsprogramm vom Wichtelchor der Grundschule auf dem Markt. Ob es soweit kommt, ist fraglich. Schon im letzten Jahr musste die gemeinsame Weihnachtsaktion nach dem Öffnen des ersten Türchens abgebrochen werden.

In Leisnig wird es in diesem Jahr keinen lebendigen Adventskalender geben, obwohl zum zweiten Mal einer geplant war. „Zunächst hatten wir noch daran gedacht, dazu einzuladen, zumal er schon im vergangenen Jahr ausfallen musste“, sagt Sybille Brügelmann. Sie gehört zusammen mit Sylvia Hofmann zu den Initiatoren. 2019 hatten sie zum ersten Mal Menschen in und um Leisnig dafür gewonnen, in der Vorweihnachtszeit ihre Türen zu öffnen, so wie ein Kalendertürchen.

„Uns freut es sehr, dass sich dieses Jahr wieder Mitstreiter gefunden haben. Manche der kleinen Veranstaltungen wären unter freiem Himmel gewesen, andere wiederum in geschlossenen Räumen. Dann wurde es schwierig. Die einen zu lassen, wenn andere nicht stattfindenden können – das wäre dann kein schönes Ganzes mehr.“ Die jüngste Verschärfung der Corona-Schutzverordnung machte dann einen Strich unter alles. „ Wir als Initiatoren sagen Dank an alle, die sich als Gastgeber bereit fanden. Es wäre schön, wenn wir im kommenden Jahr wieder einen lebendigen Adventskalender haben dürften.“

Stadt schmücken statt Weihnachtsmarkt

Der Döbelner Weihnachtsmarkt ist mit Inkrafttreten der Regelung nun auch hinfällig. „Das war abzusehen. Dennoch ist es ist schade, es stecken so viel Freizeit, Arbeitszeit und Herzblut darin“, sagt Grit Neumann, Vorsitzende des Stadtwerberinges in Döbeln. Dennoch hofft sie, dass die Innenstadthändler mit gemeinsamen Öffnungszeiten, Click und Collect und weiteren Ideen durchhalten. Die Stadt wird weihnachtlich geschmückt. Am Mittwoch verteilt der Stadtwerbering an seine Mitglieder wieder Weihnachtsbäumchen, um vor den Läden zu schmücken. Ganz schnell soll zudem auch die Abholbox für Waren in der Innenstadt aufgestellt werden, die als Beitrag für den Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte“ den Döbelnern 9000 Euro Startkapital einbrachte. Unter den Mitgliedern läuft die Abfrage, wer ein Fach für seine Waren und seine Kunden haben möchte.

Stadtmuseum hält an Weihnachtsausstellung fest

Eisern bereitet das Döbelner Stadtmuseum die diesjährige Weihnachtsausstellung „ Riesenrad und Pferdebahn – Lego und die bunte Welt der Steine“ vor. Klar ist aber, dass sie nicht wie geplant am ersten Advent öffnen kann. Im Gegenteil: das Museum bleibt bis mindestens 12. Dezember geschlossen. So lange gilt die aktuelle Corona-Verordnung. „Die Weihnachtsausstellung wird zu sehen sein. Sie ist ohnehin bis Ende Februar geplant und wir denken schon über eine Verlängerung nach“, sagt Kathrin Fuchs, Leiterin des Stadtmuseums.

3G in Bus und Bahn

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetzt soll in Bus und Bahn auch die 3-G-Regelung gelten. Gerade ältere Menschen in kleinen Ortschaften, die nicht motorisiert oder geimpft sind, könnten dadurch nicht mehr mit dem Bus in die nächste Stadt fahren. Doch dort steht oft das einzige Testzentrum. Zumindest in der Region scheint dieses Problem jedoch keines zu sein. So gibt es in Ostrau und Hartha beispielsweise weiterhin Testmöglichkeiten. „Man muss hier kein Problem konstruieren“, wird Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling deutlich. Der Großteil der älteren Menschen sei geimpft oder ohnehin mobil. Außerdem gebe es genug Angebote, sich impfen zu lassen. Auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze sind keine Schwierigkeiten bekannt. „Man hilft sich untereinander. Wenn jemand nicht mit dem Bus zum Einkaufen fahren kann, bringen ihm die Familie oder Nachbarn eben etwas mit.“

