Corona-konformes Feiern beim Schrebitzer Sommerfest

Schrebitz

Reihenweise Veranstaltungen wurden abgesagt. Das Strohpuppenfest in Westewitz oder das Mockritzer Parkfest zum Beispiel. Die Corona-Krise legte das kulturelle Leben mit einem Schlag lahm. Nur langsam kommt es wieder in die Gänge.

Doch um in diesen Zeiten wirklich eine Großveranstaltung zu stemmen, fehlt es den meisten Veranstaltern an ausreichend Manpower. Denn die Auflagen sind umfangreich. Einfach so zum Feiern einladen, das funktioniert nicht. Dazu gehört ein bisschen mehr. Ein Hygienekonzept ist so eine Grundlage, die es braucht, um eine Veranstaltung durchführen zu können.

Hygienekonzept erarbeitet

Peggy Dietrich-Lohse und ihre Mitstreiter vom Schrebitzer Carnevalsclub (SCC) haben gemeinsam mit dem Landratsamt Mittelsachsen ein solches Konzept erarbeitet. Nur so kann sie jetzt die Einladung aussprechen: Das traditionelle Sommerfest in Schrebitz wird am Sonnabend stattfinden. „Wir haben gehofft und gebangt, dass wir das Fest stattfinden lassen können“, sagt Peggy Dietrich-Lohse. Es ist die zwölfte Auflage.

Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr auf dem Sportplatz vorm Vereinshaus des Schrebitzer Carnevalsclub. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt. Selbst wenn es regnet, wird es eine überdachte Lösung geben, wenn auch nicht mit Zelten. Denn das beißt sich mit den geltenden Corona-Vorschriften.

„Mit Abstand am Besten“

Das Motto für die Veranstaltung am Sonnabend könnte dabei treffender nicht sein: „Mit Abstand am Besten“ ist die Devise. Und genau dieser Aspekt ist die Grundlage für das Fest. Die Bänke werden weit genug auseinander stehen, Essen und Getränke bieten die Vereinsmitglieder über einen Tresen an. Eine Hüpfburg gibt es dieses Jahr nicht. Und auch das Tanzen muss dieses Mal ausfallen. Wippen und im Takt schunkeln geht aber klar. Corona-konformes Feiern nennt man das.

Überraschung geplant

Programmtechnisch haben die Schrebitzer Karnevalisten natürlich trotzdem etwas auf die Beine gestellt: DJ Huddel spielt, außerdem wird es zwei Stunden lang Live-Musik vom Döbelner Musikerduo „Inside of Me“ geben. „Außerdem hat der SCC noch eine Überraschung geplant“, verrät Peggy Dietrich-Lohse.

Der Eintritt ist übrigens frei. „Das Sommerfest ist immer schon ein Dankeschön für unsere Fans und Unterstützer“, sagt sie.

Von Stephanie Helm