Ostrau/Zschaitz/Großweitzschen

Die Corona-Krise bringt auch die finanzielle Situation der Gemeinden Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen ins Wanken. Ausfälle von Steuern, die eigentlich größte Einnahmequelle der Kommunen, ziehen einen Rattenschwanz hinter sich her. Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) rechnete aus, dass seine Gemeinde schon jetzt etwa 120.000 Euro hinterm eigentlichen Plan liegt. „Allein von vorletzter zu letzter Woche haben wir größere Verluste im sechsstelligen Bereich zu verzeichnen gehabt“, sagt er.

Freistaat spannt Schutzschirm

Rettung bringt der Schutzschirm des Freistaates Sachsens. Zum Ausgleich der erwarteten Steuermindereinnahmen werden die Mittel im Kommunalen Finanzausgleichsgesetz um 452,5 Millionen Euro aus dem Corona-Bewältigungsfonds aufgestockt. Knapp die Hälfte der Summe, 226,2 Millionen Euro, soll bereits im Juli an die Städte und Gemeinden fließen. Ostrau bekommt demnach finanzielle Hilfen in Höhe von 174.000 Euro. Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig kann mit 24.700 Euro aus dem Schutzschirm-Programm rechnen.

Steuerverluste ausgleichen

In Großweitzschen weiß man hingegen noch nicht, mit wie viel Hilfe man rechnen kann. Noch sei weder eine Information über die Höhe der finanziellen Hilfe bekannt, noch darüber, wie man an diese kommt. Kämmerin Elke Görs hat derweil Hoffnung, dass es weniger schlimm wird als befürchtet. „Vielleicht kommen wir als Gemeinde glimpflich davon“, sagt sie. „Wir hatten ein gutes Steuerjahr 2019. Damit können wir die Verluste vielleicht zum Teil ausgleichen.“

Extra-Konto für Corona-Ausgaben

Eine zweite Charge soll Ende des Jahres ausgezahlt werden. „Das aber nur, wenn sich weitere Steuereinbußen abzeichnen“, erklärt Dirk Schilling. Er schätzt die Situation realistisch ein: „Wir werden wohl nicht alles ersetzt bekommen.“

Um für jede Eventualität gewappnet zu sein, richtete die Gemeinde Ostrau bereits zu Beginn der Pandemie ein Extra-Konto ein. „Davon haben wir beispielsweise den Spuckschutz für die Verwaltungsmitarbeiter oder besondere Ausrüstung für unsere Kameraden von der Feuerwehr bezahlt. Eben alles, was mit Corona zu tun hat und später einmal nachweisbar sein sollte“, so der Bürgermeister. „Es wäre vermessen, dass schon heute einzufordern, aber für den Fall der Fälle sind wir vorbereitet.“ Dirk Schilling ist erstmal froh, dass ein Großteil der Steuerausfälle ersetzt wird.

300 betreute Kinder

Auf einem ganz anderen Blatt Papier steht der finanzielle Ausfall im Bereich der Kinderbetreuung. Knapp 300 Kinder werden in der Gemeinde Ostrau derzeit in Kindertagesstätten und Hort betreut. Aufgrund der Corona-Krise gab es von Mitte März bis Mitte April lediglich eine Notbetreuung. In der Zeit wurde die Zahlung der Elternbeiträge ausgesetzt. Von Mitte April bis Mitte Mai wurden die Bestimmungen zur Notbetreuung gelockert. Mehr Berufsgruppen zählten zu den systemrelevanten Berufen. „Eltern, die ihre Kinder hätten bringen dürfen, es aber nicht getan haben, wollen wir finanziell entgegen kommen“, so Schilling weiter.

Gute Rücklagen

Seit dem 18. Mai sind die Einrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. In Ostrau bedeutet das: höchstens sieben Stunden. „Es gibt aber auch Eltern, die einen Betreuungsvertrag über neun oder zehn Stunden haben. Dene wollen wir finanziell ebenfalls entgegen kommen“, erklärt Dirk Schilling. Rund 34.500 Euro weniger hat die Gemeinde durch die fehlenden Kita-Beiträge in der Kasse. Auch hier soll es Hilfen von weiter oben geben. Der Ostrauer Bürgermeister rechnet trotzdem mit Miesen von 5.000 bis 6.000 Euro. „Wir betrachten die Lage relativ entspannt. Wir haben gute Rücklagen.“

Von Stephanie Helm