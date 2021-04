Leipzig/Hochweitzschen

Die Corona-Pandemie wirkt sich auf Suchtverhalten und Alkoholabhängigkeit aus. Etwa ein Viertel der Befragten, die bereits vor Corona mehrmals wöchentlich zur Flasche gegriffen haben, gaben in einer Forsa-Untersuchung an, seit der Pandemie noch mehr zu trinken. Hinweise auf veränderten Konsum hat auch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen werde Zuhause mehr getrunken. Erste Studien zeigen, dass in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr 2020 deutlich mehr Sucht-Notfälle in den Ambulanzen von Fachkliniken eingewiesen wurden als vor der Pandemie. Dabei ging es vor allem um alkohol- oder drogenbedingte Vergiftungen. Auch Dr. Ulrike Ernst sieht Probleme, Chefärztin der Klinik für Suchtmedizin im Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen (Landkreis Mittelsachsen).

Dr. Ulrike Ernst, Chefärztin der Klinik für Suchtmedizin im Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen. Quelle: Kay Zimmermann

Trinkmengen steigen oft unkontrolliert

Zwar sei die Zahl der stationären Patienten mit einer Suchterkrankung insgesamt weitgehend unverändert geblieben. Aber: „Es kommen jetzt mehr Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit zu uns, die sonst eigentlich im ambulanten Versorgungsnetzwerk mit niedrigschwelligen soziotherapeutischen Hilfen aufgefangen werden“, sagt Ernst. Ein Großteil dieser Einrichtungen ist derzeit ganz oder teils geschlossen. Deshalb seien viele Betroffene psychisch destabilisiert, würden rückfällig und benötigten eine stationäre Behandlung, so die Suchtmedizinerin. Seit Anfang dieses Jahres kämen auch erste Patienten zur stationären Behandlung, die bereits seit Jahren einen riskanten Alkoholkonsum gepflegt und die Trinkmenge im Laufe der Pandemie unkontrolliert weiter gesteigert haben. Nun sind sie abhängig. „Mit diesen beiden Patientengruppen sehen wir aktuell direkte Auswirkungen der Corona-Krise“, erklärt Ulrike Ernst.

Erste Fälle veränderter Konsummuster auf Station

Weil Suchtstoffe helfen, unangenehme Empfindungen zu manipulieren, mache die Corona-Krise insgesamt suchtanfälliger. „Und genau da liegt die Gefahr der Pandemie“, meint Ernst mit Blick auf die schon ein Jahr andauernde Situation, die für viele existenziell bedrohliche Ängste mit sich bringe – gesundheitlich oder wirtschaftlich. „Unser Gedächtnis ist so programmiert, dass angenehme Erfahrungen lange gespeichert bleiben und etwa ein leichter Alkoholrausch mit Entspannung und einem leichteren Abschalten assoziiert wird“, sagt Ernst. „Dadurch ist die Gefahr eines nun häufigeren Suchtmittelkonsums zur Bewältigung von unangenehmen Gefühlen in der Corona-Zeit sehr hoch.“ Die Grenze zwischen risikoarmem und riskantem Alkoholkonsum sei sehr dünn. „Momentan sehen wir stationär schon die ersten Fälle solcher veränderten Konsummuster“, erklärt die Expertin. Sie befürchtet, „dass wir in den nächsten Jahren deutlich mehr Patienten mit Suchterkrankungen behandeln müssen“.

Eigenes Verhakten reflektieren

Ulrike Ernst rät, den eigenen Alkoholkonsum ehrlich zu betrachten. „Und sich die Frage zu stellen: Entspricht mein Trinken noch den Kriterien eines risikoarmen Konsums?“ Wer diese Frage verneint, der sollte umgehend mehrere trinkfreie Tage pro Woche einführen und strikt einhalten. Nötig sei zudem, die ursächlichen Gefühle für eigene Unzufriedenheit festzustellen und zu bewerten. Daraus lasse sich ableiten, was zu tun ist, um sich wieder besser zu fühlen. „Es sind ja auch nicht alle wohltuenden Aktivitäten aufgrund von Corona-Restriktionen verboten“, so die Medizinerin.

Von Björn Meine