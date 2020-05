Coronakrise: Vor diesen Herausforderungen stehen Döbelner Unternehmer jetzt

Döbeln

Für die einen beginnt jetzt die Zeit nach Corona und die Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht. Für den anderen kommen die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen jetzt zeitverzögert, aber mit Wucht. Dabei haben der Fuhrunternehmer Falk Erler und Wirtin Denise Klette mit den staatlichen Hilfen für Selbstständige ganz eigene Erfahrungen gemacht.

Bei Fuhrunternehmer Falk Erler stehen von 15 Lkw derzeit vier bis fünf still. Den Sattelzug für den Fernverkehr hat er komplett abgemeldet. Mit vier Wochen Verzögerung schlagen die Corona-Einschränkungen jetzt in seinem Einzelunternehmen richtig durch. 14 Fahrer, zwei Lehrlinge, seine Schwester im Büro, eine Reinigungskraft und den Unternehmer (47) ernährt der Betrieb. Erler, der seit 1994 selbstständig ist, hat schon einige Höhen und Tiefen erlebt und blickt deshalb besonnen auf die aktuelle Situation. 25 Prozent Umsatzverlust im April und schon jetzt 40 Prozent Minus für den Mai machen ihm dennoch Sorgen.

Die Spedition fährt zum einen Stahl, Kupfer, Messing, Teile für den Heizungsbau und Zulieferteile für die Fahrzeugindustrie. Eine zweite Schiene mit den kleineren Lastern sind Auslieferungen von Möbeln und Matratzen. Das lief zunächst am Beginn der Corona-Beschränkungen noch gut. Zudem waren die Laster kurzzeitig bis zum Bersten vollgepackt, weil offenbar auf Vorrat bestellt wurde. Danach brach das Möbelliefergeschäft völlig zusammen. Nun wirkt sich mit etwas Verzögerung auch der Stillstand der Bänder bei den Lkw-Herstellern aus. Die Zulieferer, die Erler mit Teilen beliefert, bremsen den Nachschub. „Es wird einige Zeit dauern bis das jetzt alles wieder auf Normalbetrieb hochfährt.

Der Döbelner Fuhrunternehmer Falk Erler trotzt mit seiner Spedition der Krise. Quelle: Thomas Sparrer

Hilfe klappte im zweiten Anlauf

Mit den stillgelegten Lkw verteilt er die Kurzarbeit unter den Kollegen. Den Fernverkehr stellt er ein. Weil jetzt viel freier Laderaum am Markt ist, sind in dem Bereich die Preise auf die Hälfte gefallen. Dafür zu fahren, ist ruinös. Die Laster stehen, Kosten laufen weiter. Nur die Versicherung kam dem Unternehmer unkompliziert entgegen. Die Leasingraten zu stunden, prüft seine Schwester in der Buchhaltung gerade. Denn so einfach ist das nicht. Man müsste ja in anderen Monaten diese Leasingraten zusätzlich mit erwirtschaften. Für die Soforthilfen des Landes ist die Spedition mit ihrem Jahresumsatz zu groß. Zinsgünstige Kredite könnte er bekommen. Doch damit hat Erler zur Wirtschaftskrise 2008/09 schlechte Erfahrungen gemacht. „Unterm Strich waren die viel teurer als versprochen und belasten uns heute noch“, sagt er.

Nach viel Papierkram und einigen Erläuterungen kam man mit dem Finanzamt über Steuerstundung überein. Und auch Kurzarbeit greift im zweiten Anlauf und nach Abbau von Stunden und Urlaub bei den Fahrern zwischenzeitlich. Falk Erler sieht seine Existenz noch nicht bedroht. „Wenn die Auswirkungen nicht noch Monate dauern, kommen wir da durch.“

Unterstützung reicht keine drei Monate

Das hofft auch Denise Klette, Inhaberin des Old Town Pubs in Döbeln. Doch seit vergangenen Freitag läuft die Gastronomie nur sehr schleppend wieder an. „Du musst den Pub zuschließen und weißt Strom, Miete, Fahrzeug und mit den Löhnen fürs Personal werden auch die Steuern abgebucht. Da kommt bei uns mit alles in allem 16 Leuten einiges zusammen“, sagt die 32-Jährige. Die erste Woche schrieb sie sich die Finger wund. Sie beantragte vorsichtshalber das 50 000 Euro Darlehen und die SAB regierte schnell. Die Stadtwerke lasen die Strom und Gaszähler ab und berechneten den Abschlag neu. Auch das hilft wirtschaften. Dann kam sie nachts um zwei auf den Server, um die 15 000 Euro Soforthilfe zu beantragen. „Das Geld bekam ich recht schnell aufs Geschäftskonto“, sagt sie. Doch die für drei Monate angelegte Unterstützung reicht keine drei Monate. Denise hat jetzt die 50 000 Euro Darlehen bei der SAB beantragt.

Ohne Partner aufgeschmissen

Was bei all diesem keine Rolle spielt, ist die Frage, wovon die 32-jährige Unternehmerin und ihre fünfjährige Tochter ihren ganz privaten Lebensunterhalt bestreiten. Dafür dürfen die Hilfen ausdrücklich nicht verwendet werden. „Ich bin über die Unterstützung meines Freundes sehr dankbar. Denn die letzten zwei Monate haben wir von seinem Einkommen gelebt“, sagt die Wirtin. Übergangsweise sollten Betroffene vereinfacht Hartz-IV beantragen können. Zwischenzeitlich hat sie vom Jobcenter das zweite Pamphlet geschickt bekommen. „Ich und mein Partner sollen komplett die Hosen runterlassen, weil ich durch Corona zwei volle Monate keinen Cent verdient habe. Wir Gastronomen arbeiten die ganze Woche mit Leidenschaft, haben nie Leistungen beansprucht und dann muss ich mich für den Bausparvertrag rechtfertigen, den ich mir vom Munde abgespart habe. Diese Hilfe hätte ich mir anders vorgestellt. Es wäre schon hilfreich gewesen, wenn der private Krankenversicherungsbeitrag für zwei Monate übernommen würde. Wäre ich als Unternehmerin allein mit Kind, schöner Wohnung und Auto, so wäre ich seit März verloren. “

Denise Klette hat am 2. April Zehnjähriges als selbstständige Gastronomin gefeiert. Das will sie mit dem Team nachfeiern. Sie liebt ihren Job trotz der Widrigkeiten über alles. „Ich kann nicht still sitzen. Die Gäste sind mein Leben.“ Nach der Flut 2013 hat sie den Neustart gestemmt. Nur ein Viertel der Investitionen von 2013 kamen als Förderung. Den Rest zahlt sie noch als Darlehen ab. Das will sie auch nach Corona schaffen. „Ärgerlich ist nur, dass immer wenn man denkt, jetzt läuft es mal super, schlägt wieder etwas ein.“

Von Thomas Sparrer