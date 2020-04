Coronakrise: Was dürfen Kfz-Werkstätten und Autohäuser der Region Döbeln?

Region Döbeln

„Von O bis O – von Oktober bis Ostern“, heißt es, wenn es um den Reifenwechsel an Autos geht. Ostern steht vor der Tür, die letzten frostigen Tage sind Geschichte. Doch dürfen Bürger eine Kfz-Werkstatt aufsuchen, um die Winter- gegen die Sommerreifen auszutauschen? Ja, sagt das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS). Und was, wenn eine Reparatur notwendig ist oder gar eine neues Auto gekauft werden soll? Bei den Werkstätten und Autohäusern der Region nachgehakt, zeigt sich: Alle versuchen ihr Bestes, doch so mancher lässt noch Vorsicht walten.

Reparatur ja, Verkauf nein

Kfz-Werkstätten dürfen nach Ziffer 2.8 der Allgemeinverfügung des SMS geöffnet sein. Jedoch nur, um notwendige Reparaturen an den Fahrzeugen vorzunehmen. Der Verkauf von solchen ist derzeit verboten. Autohäuser, in denen Autohandel, Teileverkauf und Werkstattgeschäft unter einem Dach stattfinden, bringt das in die Bredouille.

Autohaus in Bredouille

Das Autohaus Naumann in Leisnig ist so ein Fall. Oliver Heinicke ist dort Serviceberater. Er und seine Kollegen arbeiten unter Kurzarbeit im Schichtdienst, um den Kontakt untereinander auf ein Minimum zu beschränken. Fahrzeuge dürfen weder an- noch verkauft werden. „Wir haben derzeit Kaufanfragen von Kunden, denen wir nicht nachkommen dürfen“, sagt Heinicke. Das betrifft auch den Verkauf von Fahrzeugteilen. Die dürfen nicht direkt an den Kunden verkauft, sondern nur im Rahmen einer notwendigen Reparatur bestellt werden. „Bei der Fahrzeugübergabe an den Kunden muss außerdem Abstand eingehalten werden“, weiß der Serviceberater.

Langsam und behutsam

„Alles geht ein bisschen langsamer und behutsamer, aber wir machen weiter“, sagt Andrea Sonntag vom Technik Center Sonntag in Ostrau. „Viele unserer Kunden rufen vorher erstmal an, um zu fragen, ob wir überhaupt offen haben.“ Grundsätzlich darf die Werkstatt alle Arbeiten weiterhin verrichten – inklusive Reifenwechsel. „Unsere Werkstatt ist groß genug, so dass wir den vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern einhalten können“, erklärt die Inhaberin. Und auch bei ihr im Büro, dort, wo sie die Zahlung der Kunden abwiegelt, achtet Andrea Sonntag auf Abstand. „Ein Tresen ist zwischen mir und den Kunden, zusätzlich weichen wir alle einen Schritt zurück. So ganz lässt sich der Kundenkontakt aber nicht verhindern.“ Auch im Technik Center Sonntag rechnet man mit dem großen Ansturm zum Reifenwechseln nach Ostern. Möglich ist das. Und es hilft der Werkstatt wirtschaftlich.

Zurückhaltende Kunden

Dass die Kundschaft zurückhaltender ist, bemerkte auch Ina Plato. Ihr Kfz-Betrieb Auto Ehrlich in Baderitz darf die Werkstatt weiter geöffnet lassen. „ Reparaturen sind notwendig. Das kann man nicht einfach wochenlang liegen lassen“, sagt Ina Plato. Beim Arbeiten und auch im Umgang mit den Kunden halten die Mitarbeiter den nötigen Abstand ein.

Geduld gefragt

Manfred Böhm ist Filialleiter beim Vergölst Reifen und Autoservice in Döbeln. Er hat die Öffnungszeiten eingeschränkt. „Zum einen, weil unsere Mitarbeiter gestaffelt arbeiten. Zum anderen aber auch, weil einfach weniger Kunden kommen“, erklärt er. Seine Mitarbeiter nehmen die Reparaturen vor, die wirklich nur unbedingt nötig sind. Selbst beim Reifenwechsel setzt die Vergölst-Filiale derzeit auf die Geduld ihrer Kunden. „Es ist nicht schlimm, ein paar Wochen länger m mit Winterreifen zu fahren“, erklärt Manfred Böhm. Andersherum wäre es schlimmer.

Terminnachfrage nach Ostern

Für die Woche nach Ostern rechnet er mit einem deutlichen Anstieg der Termine zum Reifenwechsel. „Wenn es möglich ist, warten wir lieber noch ein, zwei Wochen länger.“ Diese Maßnahme ordnet der Filialleiter nicht nur für sich und seine Mitarbeiter an, sondern auch zum Schutz seiner Kunden. Der Reifen- und Reparaturservice für Lkws hingegen läuft uneingeschränkt weiter. „Da gibt es keine Abstriche“, so Böhm.

Reifenservice unverändert

Bei Reifenservice Hessel in Waldheim läuft alles wie gewohnt weiter. Reparaturen, Reifenwechsel – für die Mitarbeiter und Kunden gibt es keine Einschränkungen. Erste Termine zum Reifen wechseln nach Ostern hat die Firma schon gemacht.

A.T.U in Döbeln dicht

Die Döbelner A.T.U.-Filiale im Gewerbegebiet Döbeln-Ost ist derzeit geschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, sind nur 20 Filialen deutschlandweit im Notbetrieb geöffnet. Döbeln gehört nicht dazu. Die nächsten Standorte wären Leipzig, Dresden und Chemnitz. „Der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter und Kunden steht an erster Stelle. Das hat ganz klar Vorrang für uns“, erklärt Pressesprecher Markus Meißner.

Eng verzahnt

Zudem lassen sich Shop und Werkstatt der A.T.U-Filialen nur schwer trennen. „Das ist bei uns eng verzahnt. Wir können nicht von heute auf morgen die Shops, die als Einzelhandel gelten und deswegen nicht geöffnet sein dürfen, schließen und nur die Werkstätten betreiben“, so Meißner weiter. Die unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern erschweren es der bundesweiten Kette, eine einheitliche Lösung zu finden. Voraussichtlich ab dem 15. April können online wieder Termine gebucht werden, heißt es auf der Homepage der Döbelner Filiale.

Von Stephanie Helm