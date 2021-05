Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt hat am Samstag 52 weitere Corona-Fälle gemeldet. Seit März vergangenen Jahres wurden damit im Landkreis 23.857 positive PCR-Tests registriert. Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut bei 110,2. Damit ist der Wert im Vergleich zum Freitag um 2,7 gestiegen. Trotzdem liegt der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis den vierten Werktag in Folge unter 150. Lockerungen nahen, das würde zum Beispiel den Schulbesuch, die Betreuung in den Kindertagesstätten oder das Einkaufen im Geschäft betreffen. Dafür muss der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge wenigstens unter 150 sein, die Lockerungen könnten dann am übernächsten Tag gelten. In den Krankenhäusern werden derzeit 57 Covid 19-Patienten behandelt, das sind 16 weniger als am Freitag. Davon werden 12 (-2) Menschen beatmet. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist nicht weiter gestiegen und beträgt 653.

Von DAZ