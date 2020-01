Coronavirus: Kliniken in Döbeln und Leisnig sind vorbereitet

Mittelsachsen/Döbeln/Leisnig

Einen bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus gibt es bislang in Mittelsachsen nicht. „Der Virus ist neu und wir können selbst keine Tests vornehmen“, erklärt der stellvertretende Amtsarzt des Landkreises, Andreas Gabriel. Er empfiehlt bei Verdachtsfällen die Infektionsklinik in Chemnitz oder an der Uni-Klinik Leipzig vor einem Besuch anzurufen. Gegebenenfalls würden diese dann entscheiden, den Patienten zur Untersuchung in einem Krankenhaus oder in einer der speziellen Fachkliniken in Chemnitz oder Leipzig vorzustellen.

Virus ist meldepflichtig

Der Virus ist laut Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Verdachtsfälle, so Vize-Amtsarzt Gabriel, sind Personen mit Atemwegssymptomen wie Fieber und Husten in Verbindung mit einer kürzlich durchgeführten Reise in ein Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut aktualisiere ständig die Informationen und Handlungsempfehlungen unter www.rki.de „Im Fall einer Erkrankung im Kreis werden wir uns mit den Fachbehörden auf Landesebene in Verbindung setzen‘“, betont Gabriel.

Vorsorgeuntersuchung?

Patienten, welche im oben genannten Sinne nicht als Verdachtspersonen gelten, könnten je nach Schwere der Erkrankung zum Hausarzt beziehungsweise in eine Notfallambulanz zur Abklärung gehen. Dort könne eine reguläre Virusdiagnostik erfolgen. Vorsorgliche Untersuchungen dort sind laut Gabriel nicht sinnvoll, da Proben parallel aus den oberen und den tiefen Atemwegen entnommen werden müssten. Dies sei aufwendig und unangenehm. Ein alleiniger Abstrich aus den oberen Atemwegen (Nasen-Rachen- Bereich) sei nicht zum Ausschluss einer Infektion geeignet. Eine vorsorgliche Untersuchung wäre zudem keine Leistung der Krankenkassen.

Pandemiepläne für Ernstfall

Spezielle Maßnahmen des Gesundheitsamtes oder des Katastrophenschutzes gibt es bislang nicht, da das Virus neu ist und alle Informationen dazu noch unvollständig sind. „Bei einem möglichen Coronavirus-Fall würden wir uns umgehend mit den übergeordneten Behörden in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen abstimmen“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes. Unabhängig davon gebe es natürlich auch in Mittelsachsen spezielle Pandemiepläne, die ständig aktualisiert und zu denen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes geschult werden. Der Landkreis halte für einen Seuchen- oder Katastrophenfall keine Lebensmittelvorräte vor. André Kaiser: „Wir haben aber schon oft darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Lebensmittel für einen Katastrophenfall zu Hause zu haben. Es gibt dazu auch Empfehlungen vom Bundesamt für Katastrophenschutz.“

Döbeln : Hygieneschleusen

Die Ärzte und Pflegekräfte am Klinikum Döbeln sind auf den Ernstfall vorbereitet. „Unsere Mitarbeiter sind durch Informationen des Robert-Koch-Institutes auf dem Laufenden und kennen Abläufe und Verhaltensregeln für solche Fälle“, sagt Martin Preißer, Verwaltungsleiter im Klinikum Döbeln. Käme ein solcher Patient in die Klinik würde er isoliert, würden an seinem Zimmer entsprechende Hygieneschleusen aufgebaut und weitere Vorkehrungen getroffen. „Die Abläufe sind dabei nichts Neues. Das ist auch bei anderen Infektionskrankheiten gelebte Praxis“, sagt Martin Preißer. Vor Beginn der Grippezeit hat sich die Klinik mit entsprechenden Materialien bevorratet. Somit sei auch Mundschutz ausreichend vorhanden. Martin Preißer rechnet nicht unmittelbar damit, dass es in Döbeln Corona-Fälle geben wird. Allerdings sei dies in einer globalisierten Welt auch nicht auszuschließen. Panik sei nicht angebracht.

Leisnig : Quarantäneplan längst fertig

Was würde im Leisniger Helios-Klinikum passieren bei plötzlich gehäuft auftretenden Infektionen mit Coronaviren? Mandy Glauch, Hygienefachschwester der Klinik, schildert: „Es greifen die gleichen Richtlinien wie bei Noro, Rota oder Grippe.“ Quasi jedes Zimmer könnte als Quarantäne-Raum eingerichtet werden.

Es existieren Handlungszenarien für den Fall, dass ein ganzes Gebäude vom Rest der Klinik isoliert werden müsste. Bis zu 50 Menschen könnten sofort problemlos unter Quarantäne gestellt werden. „Wir warten doch mit derartigen Maßnahmeplänen nicht erst, bis Corona hier ist“, sagt die Fachschwester.

Zur Frage, ob derartige Szenarien überhaupt zur Debatte stehen beim derzeitigen Ausbreitungsgrad vom Coronavirus, verweist Glauch auf die Statistik des Robert-Koch-Institutes zur Grippe-Saison 2017/2018. Die offizielle Seite des Institutes weist diese als stärkste Grippewelle in Deutschland seit 30 Jahren aus. Sie forderte bei rund 182 000 bestätigten Erkrankungen geschätzte 25 000 Todesopfer – eine Quote sehr weit über der des Coronavirus.