Coronavirus: Warum Waldheims Cheerleader nicht zur Deutschen Meisterschaft fahren

Waldheim/Riesa

Die Tänzerinnen von „Cheer and Dance“ Waldheim haben jetzt mehr Zeit zum trainieren. Eigentlich wollte der Verein an der Deutschen Meisterschaft im Cheerleading am 28. und 29. März in der „Sachsenarena“ Riesa teilnehmen. Aber diese ist verschoben. Wegen des Coronavirus. „Wir haben keine Freigabe vom Gesundheitsamt bekommen, beziehungsweise hätten Auflagen einhalten müssen, die wir nicht erfüllen können“, sagt Romy Moebius vom Präsidium des Cheerleading und Cheerperformance Verbandes Deutschland (CCVD). Dieser richtet die Meisterschaft aus. Romy Moebius hat volles Verständnis für die Absage. „Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Bundesländern, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen.“ Ziel des Gesundheitsschutzes ist ja, die Infektionszahlen zu begrenzen. Da ist eine Großveranstaltung mit 7000 Menschen (Gästen und Teilnehmern) nicht förderlich.

So reisen nun auch die Mädels von „Cheer and Dance“ Waldheim nun Ende März erstmal nicht nach Riesa, sondern wahrscheinlich erst am Wochenende des 6. und 7. Juni. Zwei Mannschaften haben sich dafür qualifiziert. Die „Peewees“, das sind die Kleinen, haben sich im Pom-Dance in der Kategorie Performane Cheer qualifiziert und treten unter dem Gruppennamen „Rocky Cheerlights“ an, die Juniors („Risiko Cheerlights“) treten in der Kategorie Jazzdance an. Die Mädels der mittleren Gruppe haben bei der Ostdeutschen Meisterschaft, über der auch schon das Damoklesschwert Absage-wegen-Corona schwebte, gepunktet, sind Sächsische Landesmeister und Ostdeutsche Vizemeister geworden.

Nicht nur die Cheerleader-Championships finden wegen der aktuellen Corona-Lage nicht in der Sachsen-Arena statt. Auch Sänger Roland Kaiser(„Joana“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“, „Warum hast Du nicht nein gesagt?“) musste seine Konzerte wegen Corona absagen, das Gesundheitsamt des Landkreises Meißen wollte das so.

Von Dirk Wurzel