Countdown für Arabica: Tanzshow in Hartha steht

Hartha

Es sind nur noch wenige Tage, bis die Harthaerin Franziska Franz und ihre Tanzgruppe in der Hartharena ihren Auftritt haben. Wenige Tage, für alle Mitwirkenden bei der Show „Arabica und der dunkle Herrscher“, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Viel ist es allerdings nicht mehr, sie liegen gut in der Zeit, so Franz.

Die Kostüme der rund 40 Darsteller sind fertig, die Texte eingesprochen und die Choreographie sitzt. Und die Aufregung, steigt die so kurz vor dem großem Abend? „Ich weiß gar nicht, ob ich schon sehr aufgeregt bin oder nicht. Ich glaube, das kommt dann erst kurz vor der Show,“ erklärt Franz. Die Vorfreude ist groß. Sie freut sich darauf, bald mit den Tänzern auf der Bühne zu stehen. Ein persönliches Highlight sei jedoch auch ihr Solotanz. „Daran arbeite ich aktuell intensiv.“ Ansonsten ist Franz guter Dinge, das die Tanzaufführung ein voller Erfolg wird. „Aber was ich dann Montag mache, weiß ich noch nicht,“ erklärt sie und lacht. Eine nächste Show sei daher gar nicht so abwegig.

Die Tanzshow „Arabica und der dunkle Herrscher“ findet am Samstag, dem 23. November ab 19 Uhr in der Hartharena statt. Einige Karten gibt es noch im bekannten Vorverkauf.

Von Vanessa Gregor