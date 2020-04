Zu Hause lernen wegen Corona: Für Abschlussprüfung reicht das nicht

Leisnig/Tautendorf

Lernen zu Hause, und das gezwungenermaßen wegen geschlossener Schulen – das ist mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Es ist eine Herausforderung, um so mehr für Eltern mit mehreren Kindern. Nicole Ritzschel, Familienmutter und außerdem Pflegemutter für Kinder, die vorübergehend aus Krisensituationen genommen werden müssen, sieht im Lernen zu Hause eine Reihe von Vorteilen. „Es wäre schön, wenn wir die gewonnenem Impulse für die Zeit der Normalität nutzen könnten“, wünscht sich die 44-Jährige.

Lernen im alten Gasthofsaal

Drei Jungen und drei Mädchen, vierte, sechste, neunte Klasse, bis hinauf ins Berufsschulalter und kurz vorm Lehrabschluss – so sieht die Runde derer aus, die täglich ihr Pensum zu absolvieren haben. Da Nicole Rietzschel zusammen mit ihrem Lebensgefährten Matthias Bittner und den dazugehörigen Kindern im früheren Gasthof von Tautendorf wohnt, bietet sich der Saal fürs Lernen an. Vormittags wird er zum Unterrichtsraum, für Lerngruppen.

Aufgaben kommen auf verschiedensten Wegen

„Es bringt wenig, wenn ein Erwachsener ununterbrochen dahinter steht. Und es fördert die soziale Kompetenz, wenn ein Kind, das den Stoff beherrscht, diesen einem anderen erläutert– und dabei Geduld lernt. Es sind nicht alle gleich schnell.“ Die Schulaufgaben kommen auf verschiedenen Wegen zu der Großfamilie in dem Leisniger Ortsteil, zumeist wöchentlich. Aus der Grundschule werden Mails gesandt. Für die Oberschule gibt es eine spezielle Software.

Beim nächsten Kind ist ein Elternchat aus einem sozialen Netzwerk die Informationszentrale. Aus der Berufsschule kommen Aufgaben klassisch per Post, müssen zurückgesendet werden. Da müssen Eltern mehrerer Kinder den Überblick haben: „Eine Vereinheitlichung würde sicher vielen Eltern mit mehreren Kindern helfen. Schade, dass der Digitalpakt Schule noch in den Kinderschuhen steckt“, so Rietzschel, „es scheitert ja schon an der Datenübertragung.“

Selbstbestimmtes Lernen motiviert

Nicht alle Bildungseinrichtungen bestehen auf Rücksendung der gelösten Aufgaben. „Tatsächlich nachvollziehbar macht es einen Lernfortschritt beziehungsweise Wissensstand nicht“, bezweifelt sie. Für das eigenverantwortliche Beschäftigen mit Lehrstoff spricht: „Jedes Kind lernt nach eigenem Tempo, hat Ruhe, wird nicht von Mitschülern abgelenkt.“ Dass ein Kind selbst wählt, womit es sich als Nächstes beschäftigt, sieht Nicole Rietzschel als Motivationsfaktor.

Sorgen bereitet ihr momentan, dass beispielsweise für ihren Sohn Pepe aus der neunten Klasse nach den Ferien sofort die Hauptprüfungen anstehen. Für Pepe geht es um viel: Er will den qualifizierten Hauptschabschluss schaffen, die zehnte Klasse dranhängen. Nur dann klappt es mit der Zimmermannslehre.

Für Prüfungsvorbereitung reicht es nicht

„Eine vollwertige Prüfungsvorbereitung ist nur mit dem Lernen zu Hause nicht zu leisten. Und das betrifft bestimmt nicht nur uns“, schätzt die Mutter ein. Sie hofft darauf, dass der sächsische Kultusminister das auf dem Schirm hat und plädiert für eine einheitliche Regelung: Für Abschlussbenotungen nach dieser Corona-Schulschließungszeit sollte der Zensurenspiegel vom Vorhalbjahr ein stärkeres Gewicht bekommen als sonst üblich. „Alles andere verzerrt die Leistungsbewertung.“

Von Steffi Robak