Lange wurde das Projekt „Digitale Dörfer Sachsen“ belächelt. Wer braucht so etwas? Wir können uns doch auch einfach so unterhalten. Jetzt könnte die App „DorfFunk“ wichtiger denn je werden. Wir zeigen, was die App kann und welche Chance sie gerade jetzt für Ostrau und Zschaitz-Ottewig bietet.