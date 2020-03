Wegen Corona: Extra-Notaufnahme am Klinikum Leisnig, erster Patient in Behandlung

Leisnig

„Seit drei Wochen sind wir am Helios-Klinikum im Krisenmodus, der Pandemieplan wird seitdem strikt umgesetzt.“ Dr. René Schwarz, ärztlicher Direktor an der Helios-Klinik, und als solcher gleichzeitig an der Spitze des dortigen Corona-Krisenstabes, kündigt an: Am Freitag wird eine weitere Station für Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch Corona eingerichtet.

Ab heute zweite Isolierstation

Insgesamt verfügt das Haus dann über 61 Betten, in denen Menschen mit unterschiedlich schwerem Verlauf einer Corona-Infektion behandelt werden können. Die Station B2 wurde vor anderthalb Wochen vom sonstigen Krankenhausbetrieb isoliert, jetzt die B3. Das nötige Material und medizintechnische Geräte sind darin bereits untergebracht.

Beatmung ist Nadelöhr bei Corona

Die Zahl der Intensiv-Betten mit Beatmungskapazität, im Normalbetrieb sechs, wurde zunächst auf 14 erhöht und liegt aktuell bei 29. „Die Beatmung ist das Nadelöhr bei Corona-Erkrankungen“,erläutert Schwarz, „denn drei Wochen lang besetzt ein Patient eine Maschine.“ Steigt die Zahl der zu beatmenden Personen über die Zahl der vorhandenen Geräte, ist das die Engstelle der Handlungsfähigkeit. Der Patient, der Dienstagfrüh mit dem Symptomen einer schweren Atemwegserkrankung in das Leisniger Helios-Klinikum kam und bei dem als Erreger das Corona-Virus festgestellt wurde, sei schwer erkrankt, gegenwärtig stabil, und seine Atmung werde durch ein Gerät unterstützt.

Wie mit dem persönlichen Umfeld weiter verfahren wird, schildert André Kaiser, Pressesprecher vom Landratsamt Mittelsachsen: „Der Patient wird nach Kontaktpersonen befragt. Das Gesundheitsamt nimmt dann zu diesen vom Erkrankten angegebenen Personen Kontakt auf und leitet weitere Maßnahmen ein. Diese Maßnahmen können, je nach Intensität des Kontaktes, bis zur angeordneten Quarantäne reichen.“

Testergebnis am selben Tag da

Eine der zwei Isolierstationen im Helios-Klinikum wird für Verdachtsfälle vorgehalten, die zweite für getestete und bestätigte Fälle. Der aktuelle Fall habe gezeigt, wie schnell das Testergebnis da sein kann: Noch am selben Tag 21 Uhr lag es vor. Ob das Leisniger Klinikum als Corona-Ambulanz genutzt wird, werde nicht dort entschieden. Diese Entscheidung liegt in den Händen der Verantwortlichen bei der kassenärztlichen Vereinigung. Eine Corona-Fieberambulanz befindet sich in Freiberg. Ansonsten sei Leisnig an das koordinierende Klinikum in Chemnitz angebunden.

Vorkehrung: Vollschutz

Das Klinik-Personal sei extra geschult, Schutzausrüstung für einen Ernstfall vorhanden. Die Rettungsstelle ist umstrukturiert: Kommt ein Patient mit Symptomen an, nimmt ihn das medizinische Personal mit den nötigen Vorkehrungen außerhalb der Rettungsstelle in Empfang.

Eine Isoliereinheit ist auch dort eingerichtet, so dass dort ankommende Patienten untersucht werden können, ohne mit den sonstigen Räumlichkeiten der Rettungsstelle in Kontakt zu kommen. Die Mitarbeiter vom Rettungsdienst rufen bei einer zentralen Nummer an, wenn ein möglicherweise infizierter Patient gebracht wird. Das Krankenhauspersonal empfängt ihn dann bereits in Vollschutz.

Krisenplan umgesetzt

Dies sind Maßnahmen eines Pandemieplans, der generell für den Fall ansteckender Infektionskrankheiten für unser Haus existiert“, so Schwarz. Ende Januar wurde er in dieser Zeitung erstmals vorgestellt. „Vor drei Wochen haben wir begonnen, alle Abläufe gemäß diesem Plan umzustellen. Seit zweieinhalb Wochen greift er.“ Der erste Patient kam am Dienstag.

Für das Haus bedeutet das: Planbare Operationen sind abgesagt. „Wir handhaben das sehr stringent“, so Schwarz. Nur, was nicht mindestens zwei Monate warten kann, wird operiert. Bei Tumoren werde natürlich operiert. Ein künstliches Kniegelenk könne warten.

Seit zwei Wochen gibt es jeden Tag eine Sitzung des Krisenstabs, den Schwarz leitet. „Wir wollen kurzfristig reagieren, sobald sich die Lage ändert“, sagt er.

Engen Kontakt meiden

Zunehmend seien Ansteckungswege nicht mehr nachvollziehbar, was die Lage erschwere. Erst waren es Reiserückkehrer aus den Skigebieten und die China-Reisenden. Diese Phase sei längst übergangen: Mittlerweile werde auch in Deutschland das Virus von klinisch unauffälligen Personen weitergetragen. „Wir können heute nur noch isolieren, das heißt auch, durch Meiden engen menschlichen Kontaktes die Übertragungswahrscheinlichkeit mindern.“

