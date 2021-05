Döbeln

In einem Garagenkomplex in der Talstraße sind Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in eine Garage eingebrochen. Aus dieser wurde eine Crossmaschine „KTM SXF 250“ gestohlen. Auffällig an dem orange-weißen Motorrad ist eine unterschiedlich farbige Tele-Gabel in Schwarz-Weiß. Abschließende Schadensangaben stehen noch aus, so die Polizei.

Von Thomas Sparrer