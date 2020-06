Döbeln/Dresden

Zur Drogenrazzia vom Donnerstag gibt es weitere Informationen. Mindestens einer der Verdächtigen ist für die Justiz kein Unbekannter. Die Polizei hatte in den Morgenstunden unter anderem eine Wohnung an der Döbelner Stadthausstraße durchsucht und deren Mieter festgenommen. Bei diesem handelt es sich um einen 30-jährigen Deutschen, der erst vor kurzem die Justiz in Döbeln beschäftigte. Vor wenigen Wochen er vor der Strafrichterin im Amtsgericht Döbeln. Sie hatte ihn wegen des Besitzes geringer Mengen Betäubungsmittel zu einer Geldstrafe von 3.500 Euro (100 Tagessätzen zu 35 Euro) verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig, wie am Amtsgericht Döbeln auf Nachfrage zu erfahren war.

Weitere Wohnungen in Döbeln durchsucht

Im Verfahren, das die Staatsanwaltschaft Dresden gegen den Mann führt, geht es um mehr. Hier lautet der Tatvorwurf auf das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Mindestens ein Jahr Haft sieht das Betäubungsmittelgesetz für dieses Verbrechen als Strafe vor. Der 30-Jährige steht in dem dringenden Tatverdacht, gemeinsam mit einer 44-Jährigen vor einem Jahr zusammen mit einem bereits verurteilten Mittäter knapp sieben Kilogramm Crystal-Meth von Döbeln nach Dresden gebracht zu haben, um diese dort gewinnbringend zu verkaufen. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden zwei Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dresden. Neben der Wohnung an der Stadthausstraße durchsuchte die Polizei noch zwei weitere Wohnungen in Döbeln.

Von Dirk Wurzel