Crystal in Roßwein: Hinschauen, auch wenn es schmerzhaft ist

Was muss passieren, dass man seinem Kind die Hilfe verweigert? Dass man es fallenlässt? Sehr viel. So viel, dass es Eltern fast nicht mehr ertragen können. Petra Höpfner hat diese Erfahrung machen müssen. Ein Jahr lang kämpfte die Mutter gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten gegen die Abhängigkeit ihres Sohnes Patric von Crystal Meth an. Gegen die Folgen dieser Abhängigkeit, gegen alles, was sie mit dem Sohn, dem eigenen Familienleben gemacht hat. Petra Höpfner hat diesen Kampf auf sehr schmerzhafte Weise unterbrechen müssen. Mit 25 Jahren nimmt sich ihr Sohn Patrick das Leben. Verarbeitet hat sie diese Erfahrung in einem Buch. Mit „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit“ war die 56-Jährige aus dem Vogtland am Freitagabend zu Besuch in Roßwein, wo sie im großen Rathaussaal ihre und Geschichte ihres Sohnes erzählte und aus dem Buch und aus Patricks Tagebuch vorlas. Seit 2016 ist sie unter anderem auf diese Art und Weise in der Drogenprävention aktiv.

200 Einladungen an der Oberschule verteilt

Franziska Riedel vom Bürgerhausteam in Roßwein war zufrieden mit der Anzahl der Gäste, die zur Lesung gekommen waren. Unter Einhaltung der immer noch geltenden Abstandsregeln war der Saal quasi voll. Allerdings genügten dafür auch etwa 25 Personen. Ein paar hatten sich per Livestream zugeschaltet, den die Organisatoren von Bürger- und Jugendhaus sowie Kreisjugendring extra initiiert hatten, um Hemmschwellen aufzufangen. „Das ist ein sehr sensibles Thema“, weiß Franziska Riedel aus ihrer Erfahrung mit Beratungsangeboten im Bürgerhaus. Sie hatte mit weitaus weniger Gästen im Saal gerechnet. Und das obwohl beispielsweise an der Oberschule 200 Einladungsflyer für die Veranstaltung verteilt worden waren.

Nach fünf Jahren kommt die Sucht ans Licht

Petra Höpfner teilt ihre Erfahrung. „Nicht jeder möchte mit diesem brisanten Thema konfrontiert werden. Auch nicht bei einer Lesung“, freute sie sich umso mehr, dass das Interesse in Roßwein dennoch da war.

Mit 19 Jahren stieg ihr Sohn in den Drogenkonsum ein, vergleichsweise spät, wie Petra Höpfner anmerkt. Cannabis probierten er und seine Kumpel aus der Clique, die seit der fünften Klasse gemeinsam unterwegs war, schon vorher. Dann war es Crystal Meth. Fünf Jahre merkten die Eltern nichts. Erst als Patric nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin wieder zu Hause einzieht, kommt die inzwischen fünf Jahre währende Crystalsucht ans Licht. Unnahbar ist der gelernte Dachdecker, verbal aggressiv, nachtaktiv und er hat extrem abgenommen. Der familiäre Kampf gegen die Sucht beginnt, Petra Höpfners Hoffnungen und Zuversicht sind groß, dass es bei Patric anders verlaufen würde als bei den meisten anderen Abhängigen. Und sie begibt sich auf eine Gradwanderung – zwischen Los- und Fallenlassen. Ihr Sohn hat eine Langzeittherapie stets abgelehnt, dachte, es selbst schaffen zu können.

Mehr Prävention ermöglichen

Dunkle Pupillen, schnelles Sprechen, Nachtaktivität, gravierendes Abnehmen – „Wenn Sie einen konkreten Verdacht haben, gehen Sie unbedingt in eine Suchtberatung“, empfiehlt die Autorin. Und: „Verlieren Sie nie die Hoffnung und geben Sie dabei selbst gut auf sich Acht.“ Hätte sie die Möglichkeit, irgend etwas am System zu ändern, würde sie wohl die personellen Engpässe im Bereich Drogen-Prävention beseitigen.

Von Manuela Engelmann-Bunk