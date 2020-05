Region Döbeln

Wie läuft der Männertag in diesem Jahr ab? So wie auf diesem Foto, das eine frühere Männertags-Gesellschaft auf dem Weg zur Margarethenmühle bei Roßwein zeigt, ganz sicher nicht. Die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, nach der solche Spaß-Ansammlungen von Menschen untersagt sind und jeder aufgefordert ist, auf private Ausflüge zu verzichten, gilt bis 20. Mai. Himmelfahrt ist in diesem Jahr am 21. Mai. Es bleibt also abzuwarten, wie weit eventuell weitere Lockerungen gehen werden. Hinzu kommt die Maskenpflicht als Gaudi-Hemmnis.

Wie es auch kommt: Die DAZ ruft alle Leser dazu auf, ihre schönsten und lustigsten Männertagsfotos der vergangenen Jahre in guter Auflösung per E-Mail zuzusenden – an daz.aktion@lvz.de. Auf einer Spezial-Seite in der Zeitung und einer Galerie auf LVZ.de wird dann eine Auswahl der Bilder veröffentlicht. Die spaßigsten Einsendungen prämiert die Redaktion mit ein paar Flaschen frisch gebrautem Richzenhainer Bier. Bitte die vollständige Adresse/Telefonnummer und einige Informationen zum Foto mit angeben.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von DAZ