Döbeln

Lange gab es das nicht mehr: Lokalredakteure an einem Tisch mit ihren Lesern. Beim ersten DAZ-Stammtisch am Mittwochabend wurde sich ausgetauscht, diskutiert und auch kritisch mit der DAZ ins Gericht gegangen. Bei Bier und Häppchen kamen beide Seiten im Bürgergarten zusammen. Gemeinsam mit LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa wollten die DAZ-Redakteure wissen: Wo hakt es? Was bewegt sich? Wo sollten wir noch genauer hinschauen?

Was passiert in der Heimat

Eines hat sich nicht verändert: Die Leser wollen wissen, was vor ihrer Haustür passiert. Sie wollen lesen, was sie bewegt. Eine, die das ansprach, war Rita Lehmann. Seit 52 Jahren liest sie die DAZ, am liebsten am Frühstückstisch. Auch Gernot Thiemig aus Neudorf hatte eine ganze Reihe von Themen mitgebracht, die ihn ärgern: Warum dauert der Radwegbau von Waldheim nach Gebersbach zwei Jahrzehnte und er ist immer noch nicht fertig? Ebenso sei das Theater um den Striegistalradweg nicht nachvollziehbar. Von den Zeitungsmachern wünschte er sich zudem, dass die Redakteure auch einen Blick mehr auf aktive Dörfer werfen, über das Dorfleben berichten und die Aktiven, die etwas auf die Beine stellen, helfen, die Menschen zusammenzubringen.

Quelle: Bartsch

Auf das Thema Bahnverbindung gingen wie er gleich mehrere Gäste ein. Hier sollen die DAZ-Redakteure weiter dran bleiben und scharf nachhaken. Inge Thiemig ärgerte sich zudem über den Lehrermangel und die vielen Stundenausfälle an den Schulen.

Mehr Druck beim Flutschutz

Wolfgang Müller brachte das Thema Hochwasserschutz in Döbeln auf den Tisch. Im südlichen Bereich sei der Bau vom Schlossbergwehr bis zum Steigerhausplatz abgeschlossen. Beim Weiterbau des Projektes von der Oberbrücke bis zur Braun’schen Mühle und weiter bis zum Stadtbad sei ein ganzes Jahr verschenkt worden, weil die zugesagten EU-Mittel vom Freistaat nicht vorfinanziert wurden. So konnte noch nicht weiter geplant und ausgeschrieben werden. Wolfgang Müller wünscht sich bei dem Thema einfach mehr Druck aus der Stadt. Druck wünscht er sich auch beim nach wie vor blockierten Bau zweier Hochwasserrückhaltebecken in Oberbobritzsch und Mulda. Damit diese nicht noch weitere Jahre verhindert werden.

Wolfgang Müller: „Der weitere Flutschutz für Döbeln ist ins Stocken geraten. Da muss die DAZ kritisch nachhaken.“ Quelle: Bartsch

Keine Wahlforen in der Region

Leser Tino Peißer aus Waldheim hätte sich ein regionales Wahlforum seiner Heimatzeitung mit den Bundestagskandidaten aus der Region gewünscht. Er war aus Interesse extra nach Freiberg gefahren. Die drei großen sächsischen Regionalzeitungen hatten in jedem Wahlkreis zwei solche Forum gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung organisiert. In Mittelsachsen fiel die Wahl auf Freiberg und Mittweida als Veranstaltungsorte.

Tino Peißer: „Ich hätte mir ein Wahlforum meiner Heimatzeitung in unserer Region gewünscht.“ Quelle: Bartsch

Wie werden Themen gewählt?

„Wonach entscheiden die Redakteure vor Ort, was am Ende in der Zeitung steht und was nicht?“, wollte DAZ-Leser Hermann Mehner aus Döbeln gern wissen. Diese Entscheidungen fallen vor allem nach Relevanz. Die Redakteure versuchen, Themen auszuwählen, die viele Leute in der Region betreffen und interessieren und räumen diesen mehr Platz ein.

Über zu viele Rechtschreibfehler ärgern sich nicht nur Inge Thiemig, als ehemalige Lehrerin aus Neudorf, sondern auch die Lokalredakteure selbst. Da wird nachgebessert. Chefredakteurin Hannah Suppa hat für die ersten Seite des Hauptblattes wieder ein Lektorat eingeführt, um hier die Fehlerteufel auszumerzen.

Inge Thiemig: „Immer wieder entdecke ich Rechtschreibfehler in der Zeitung. Das stört mich.“ Quelle: Bartsch

Leserdialog wird fortgesetzt

Auch in Zukunft wollen die Lokalredakteure mit ihren Lesern im Dialog bleiben. Der erste DAZ-Stammtisch soll also nicht der letzte gewesen sein.

Von daz