Leipzig/Döbeln

Bald verwandelt sich die Leipziger Messe wieder in ein Mekka für alle Modelleisenbahner, Modellbauer, Bastler, Spieler und Sammler. Aber auch Technikfreaks und kreative Köpfe kommen auf ihre Kosten. Die 24. „modell-hobby-spiel“ lädt für die Zeit vom 3. bis zum 6. Oktober zu einem Besuch ein. DAZ-Leser, die ein bisschen Glück haben, sparen sogar das Eintrittsgeld.

Besondere Erlebnisse für Groß und Klein

Doch auch mit Eintritt lohnt sich ein Besuch dieser beliebten Publikumsmesse inklusive Verkauf allemal. Mit der größten Indoor-Flugfläche und der größten Airbrush-Ausstellung Deutschlands, einem großen Spielareal und vielen Kreativ-Ateliers setzt die „modell-hobby-spiel“ Maßstäbe und bietet besondere Erlebnisse für Klein und Groß.

Neuste Trends vorgestellt

Themenschwerpunkte werden neben Spielen, Spielzeug sowie Modellbahnen und -bau auch Handarbeiten, Philatelie, Numismatik und 3D-Druck sein. Die Besucher erfahren alles über neue Produkte, neuste Trends und technische Entwicklungen. Das Beste dabei ist, das Vieles selbst ausprobiert und wie auf einem Marktplatz gleich gekauft werden kann.

Geöffnet ist die Messe am Donnerstag, Freitag und Sonnabend (3.-5.10.), jeweils von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag (6.10.), 10 bis 17 Uhr.

Freikarten für Glückspilze

Die Döbelner Allgemeine Zeitung vergibt in Kooperation mit der Leipziger Messe vier Tagestickets für die „modell-hobby-spiel“. Einfach bis zum 18. September, 12 Uhr, eine E-Mail an daz.aktion@lvz.de mit dem Kartenwunsch versenden. Bitte eine Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung angeben. Die Glücksfee ermittelt aus den Zusendungen vier Gewinner, die dann einen ganzen Tag nach Wunsch auf der Messe verbringen können. Die Freitickets dafür sind nach Benachrichtigung im DAZ-Shop am Obermarkt 8 abzuholen.

Von Olaf Büchel