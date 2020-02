Idyllische Weinbergsiedlung bei Leisnig rückt ins Behördenvisier

Leisnig/Klosterbuch

Idyllisch ist es in der Weinbergsiedlung von Klosterbuch. Dort lebt man wie auf einer Insel: Erschlossen ist dort nämlich gar nichts.

Seit einem jüngsten Baustopp in der Siedlung – nicht der erste und einzige in der jüngsten Geschichte – wächst der Druck, dort geordnete Verhältnisse zu schaffen. Das wünscht sich die Baubehörde beim Landratsamt. Und der Bau- und Ordnungsamtsleiter von Leisnig, Thomas Schröder, hat es nun auf dem Tisch.

Keine ordnungsgemäße Versorgung

Es existiert weder eine ordnungsgemäße Stromversorgung - ein Zähler hängt in einem Gebäude im Dorf. Es gibt keine Trinkwasserleitung, keine Abwasser- oder Müllentsorgung.

Nicht mal die Zufahrt ist öffentlich, sondern ein Forstweg in Nutzung vom Sachsenforst. Hinter dem steht der Freistaat. Schröder bemüht sich nun, alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen, neben Stadt, Landratsamt und Sachsenforst eben auch die etwa 15 Grundstückseigentümer. Und: Die müssten sich erst einmal untereinander finden und eine gemeinsame Sprache sprechen.

Es müsste eine Eigentümergemeinschaft geben

„Im Grunde müsste für die Erschließung für Trinkwasser oder Strom eine Eigentümergemeinschaft auftreten und auch finanziell aufkommen“, sagt Schröder, und da ist das Problem mit der Zufahrtsstraße noch gar nicht gelöst.

Bittere Konsequenz: Verkaufen

In einem Einigungsstadium sind die Eigentümer noch lange nicht, ist aus deren Reihen zu erfahren. Denn es gibt auch welche, die lieben genau die jetzige Unberührtheit. So kann und will sich Lutz Mükke, der hier aus der Region kommt und heute in Leipzig wohnt, eine Erschließung mit allen Konsequenzen gar nicht vorstellen: „Das kann ich nicht finanzieren. Dann muss ich verkaufen.“ Und das wolle er nicht.

Persönliche Antipathien spielen mit

Im Stadtrat kocht das Thema immer wieder hoch, zuletzt im Zusammenhang mit einem in unmittelbarer Nähe geplanten kleinen Schulbauernhof. Da machte Stadtrat Eberhard Jahn ( SPD) keinen Hehl daraus, dass er aus persönlicher Antipathie gegen eine der Eigentümerinnen aus der Weinbergsiedlung den von ihr geplanten Schulbauernhof dort ablehnt.

Abstand zum Wald ein Problem

So sehr sich die Stadt bemüht, Ordnung zu schaffen – es müssen erst einmal die Räte überzeugt werden, sich sachlich der Thematik zu widmen.

Es gibt diverse Baustopps, weil hier mal etwas drauf genagelt und dort was dran geflanscht wird und - huch! - plötzlich steht ein neues oder anderes Gebäude dort und das Landratsamt als Bauordnungsbehörde fragt sich, wie damit umzugehen sei. Zudem ist der geringe Abstand zum Wald ein Problem. Das zwingt den Freistaat als Waldeigentümer in die Verkehrssicherungspflicht. Der Freistaat ist aber auch Eigentümer des dort hinauf führenden Forstweges.

Bebauungsplan muss her

Der erste Schritt hin zu klaren Verhältnissen könnte laut Schröder die Ausweisung als Wochenendsiedlung mit Bebauungsplan sein, also: definitiv kein Eigenheimstand mit Wendehammer. Beim Einwohnermeldeamt würde es dafür nicht einmal eine Postadresse geben und als fester Wohnsitz ist dort dann auch nichts nutzbar.

„ Schröder sagt dazu: „Die Siedlung ist nun einmal da. Ignorieren und das alles so lassen können wir nicht und müssen das Problem jetzt angehen.“

An DDR-Relikt traute sich 30 Jahre keiner ran

Fakt ist: Gebaut wurde am Weinberg in der DDR ganz legal mit Baugenehmigungen, zu einer Zeit, als vieles noch vom Volkseigenen Gut aus geregelt werden konnte, welches im Kloster ansässig war.

Leider würden einige der heutigen Eigentümer noch nicht erkennen, dass in Sachen Rechtssicherheit schon lange zu beklagende Defizite zu beheben sind, meint Schröder. „Viele sehen gar keine Notwendigkeit, an der gegenwärtigen Situation etwas zu ändern. Und dort müssen wir erst einmal ansetzen.“

Alternative momentan noch gar nicht denkbar

Ob es denn überhaupt eine Alternative gebe? „An dem Punkt sind wir momentan noch gar nicht“, sagt der Bau- und Ordnungsamtsleiter.

Schlimmstenfalls bliebe alles ungeklärt und es müsse sich dann auch jeder jedes Mal mit dem Landratsamt herumstreiten für alles, was am Grundstück gemacht wird. Das sei schließlich auch keine Lösung.

Von Steffi Robak