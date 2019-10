DDR-Geschichte in Hartha: Der SED-Turm

Hartha

Einsam steht er da, der angegraute, eckige Turm am Ortseingang von Hartha. Rund 25 Meter ragt der Betonklotz dort in die Höhe, auf dem Dach ein noch höherer Mast. Der Putz bröckelt langsam ab, das Gelände drumherum: matschiges Feld. Der ehemalige SED-Richtfunkturm ist Träger von vielen Mythen, denn er ist nicht der einzige seiner Art: Im gesamten Gebiet der ehemaligen DDR finden sich noch circa 50 solcher Giganten. Wer sie sieht, denkt an Abhörzentren, Stasi und Geheimniskrämerei.

Keine Verbindung zur Zentrale

Das sei nicht ganz richtig, aber nachvollziehbar, erklärt Patrick Wagner. Der 51-Jährige kommt aus Pirna. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit den Funktürmen der SED, recherchierte bis zu 40.000 Seiten Archivgut und hat nun ein Buch über die Geschichte der Türme geschrieben. Errichtet wurden diese in den 1950er Jahren. Während des Aufstandes am 17. Juni 1953, der mit einer Welle von Streiks und Protesten der Bevölkerung einherging, scheiterte die DDR-Regierung an der eigenen Kommunikation. „Da wusste die Volkspolizei in Leipzig nicht, was die Ansage aus Berlin war, weil das Fräulein vom Amt einfach nicht durchstellte. Die haben ja auch gestreikt.“, erklärt Wagner. Die Konsequenz aus Berlin: Ein internes Kommunikationssystem der Regierung.

Kommunikation im Krisenfall

Gebaut wurden die Betonburgen von der parteieigenen Immobilienfirma, Fundament GmbH. So auch der in Hartha, berichtet Winkler. Unter Schutz der damaligen Volkspolizei war der Turm nun rund um die Uhr von Mitarbeitern der Fernmeldeabteilung der SED besetzt. Sie sollten die Verbindung zwischen der Kreisleitung in Döbeln und der Bezirksleitung in Leipzig, auch im Krisenfall, gewährleisten.

Harthaer Richtfunkturm mit zwei Aufgaben

Er hatte aber auch noch eine zweite Aufgabe, weiß Patrick Walter. „Der Harthaer Turm hatte eine gewisse Sonderstellung inne. Zum einen diente er der Kommunikation, zum anderen wurden mit seiner Hilfe die Zeitungsseiten vom Neuen Deutschland von Berlin über Dresden in die Druckerei nach Halle geschickt.“ Die Zeitung war zwischen 1946 und 1989 das Zentralorgan der SED. Anders als jedoch im Volksglaube vertreten, seien die Türme jedoch nicht insgeheim zum Abhören und Überwachen gedacht gewesen. „Dieser Aberglaube hat sich eigentlich erst nach der Wende verbreitet. Die Leute sind da teilweise in diese Bauten gestürmt“, so Wagner. Dort suchten sie nach versteckten Bunkern oder ebenjenen Abhörgeräten. Vergeblich.

Patrick Wagner aus Pirna kennt die Geschichte der SED-Funktürme ganz genau. Er hat ein Buch dazu geschrieben. Quelle: Patrick Wagner

Mittlerweile dient der Harthaer Riese auch wieder der Kommunikation. Dieses Mal jedoch für die Deutsche Funkturm, einer Tochter der Telekom. Patrick Wagners Buch, „Im Dienste der Partei“ erzählt ihre Geschichten, Zeitzeugen berichten von der Arbeit in diesen Türmen und für die SED. Für viele der Türme ist ihr zukünftige Nutzung ungewiss, geschichtsträchtig sind sie jedoch allemal.

Von Vanessa Gregor