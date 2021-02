DHL-Flugzeug stört Morgenruhe in der Region Döbeln

Region Döbeln

Samstag, Wochenende – für viele Zeit sich von der strapaziösen Woche zu erholen und auch mal auszuschlafen. Doch am vergangenen Samstag störten Flugzeuggeräusche die wochenendliche Morgenruhe. Am Himmel über der Region Döbeln zog ein Jet seine Kreise. Viele Anwohner wunderten sich über die ungewohnte Geräuschkulisse.

Die Maschine des Paketzustellers DHL zog gut 90 Minuten lang über der Region in niedriger Höhe ihre Bahnen. Sie war am Samstag um fünf Uhr in Leipzig gestartet und sollte eigentlich ihren Zielflughafen in Madrid ansteuern, wo sie gegen halb neun erwartet wurde. Stattdessen aber flog der Airbus vom Typ A306 in einer Höhe von 1661 Metern über Döbeln, Leisnig, Hartha und Großweitzschen. Normalerweise beträgt die Reiseflughöhe von Jets im kommerziellen Einsatz 10000 bis 15000 Meter.

Auf der nicht geplanten Route kreiste der DHL-Airbus mehrere Male über Döbeln, Leisnig, Hartha und Großweitzschen. Quelle: Hagen Kunze

Gut zehn Minuten nach Start habe es aus dem Cockpit der Maschine einen Funkruf gegeben, dass technische Probleme aufgetreten seien, sagt Boris Pfetzing, Medienbeauftragter der Deutschen Flugsicherung. Es habe sich jedoch nicht um ein spezifisches oder einen meldepflichtiges Problem gehandelt. Deshalb habe die Flugsicherung keine genaueren Kenntnisse über den Vorfall. Meldepflichtig wären zum Beispiel das Ablassen von Treibstoff oder die Unterschreitung von Sicherheitsabständen zwischen Flugzeugen.

Nach Madrid flog das DHL-Flugzeug am Samstag nicht mehr weiter. „Nachdem der Pilot entschieden hatte, den Flug nach Madrid nicht fortzusetzen, ist die DHL-Maschine wieder sicher in Leipzig gelandet“, sagt Boris Pfetzing von der Deutschen Flugsicherung.

Eine technische Störung beim Abflug habe die Crew dazu veranlasst zum Flughafen Leipzig zurückzukehren. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen und passiere in der Luftfahrt schon bei vergleichsweise geringfügigen Störungen, erklärt Mattias Persson, Pressesprecher der DHL. In einem solchen Fall würden in einem Routineverfahren Checklisten vor der Landung abgearbeitet. Für die Zeit des Abarbeitens der Checkliste sei von Fluglotsen die Warteschleife in der minimalen Flughöhe von 5000 Fuß festgelegt worden. Die Störung sei nun wieder behoben und der Flieger wieder im Einsatz.

Von Tim Niklas Herholz