Döbeln

Mit Blaulicht und Sirenen starteten Jürgen und Britta Schulz in ihr Eheleben. Als sie am Samstag das Döbelner Rathaus nach ihrer standesamtlichen Trauung verließen, warteten 14 Einsatzfahrzeuge vom Deutschen Roten Kreuz und dem Rettungsdienst auf dem Obermarkt . Spalier standen die Kollegen des frischgebackenen Bräutigams. Der 51-Jährige arbeitet als Rettungssanitäter beim DRK Döbeln-Hainichen e.V. Durchs Spalier aus Mullbinden mussten sich die Frischvermählten schneiden. Auf Kommando schalteten zum Abschluss alle Einsatzfahrzeuge ihre Sirenen an und sorgten so für viele Schaulustige auf dem Obermarkt. „Ihr seid verrückt“ – mehr brachte der von der Überraschung sichtlich gerührte Bräutigam nicht heraus. Für Jürgen und Britta Schulz, die gemeinsam in Heyda leben, beginnt jetzt ein ganz neues Leben. Wenn das nur halb so spannend ist, wie ihre Hochzeit – was kann da schief gehen?

Von Stephanie Helm