DRK eröffnet neue Tagespflege auf dem Werder in Roßwein

Roßwein

Wo früher ein großer Lagerraum leer stand, herrscht jetzt Gemütlichkeit: Diese Woche hat die DRK Sozialstation Auf dem Werder 1 ihre Tagespflege eröffnet. Auf insgesamt 200 Quadratmetern direkt neben den Räumen der bisher schon Auf dem Werder 1 betriebenen Sozialstation ist Platz geschaffen worden für die professionelle Tages-Betreuung von insgesamt 13 Gästen.

Noch ist es verhältnismäßig ruhig hinter der Tür, an der jetzt auch „ Tagespflege“ geschrieben steht. Das mit Leiterin Anja Kraft fünfköpfige Team ist hochmotiviert. Doch noch müssen viele Ideen für die Gestaltung des Alltags in der neuen Tagespflege auf Umsetzung warten. Das liegt an der aktuellen Situation. Die Corona-Krise ist auch ein Grund dafür, dass momentan noch viele Plätze frei sind. „Die Leute sind schon ängstlich“, sagt Anja Kraft.

. Quelle: Sven Bartsch

Die vom DRK Kreisverband Döbeln-Hainichen auf dem Werder angemieteten Räume sind groß, hell und freundlich und saniert. „Wir haben hier keine Not damit, die Abstandsregeln einhalten zu können.“ Der Aufenthaltsraum ist großzügig, genauso der Ruheraum, in dem die Senioren nach dem Mittagessen ein Nickerchen machen oder auch mal Fernsehen können. Ab 8 Uhr trudeln die Gäste ein, dann gibt es Frühstück und es geht weiter mit der individuell gestalteten Beschäftigungszeit. Die kann zum Beispiel auch mit einem „Wohlfühlbad“ verbracht werden. Neben den beiden rollstuhlgerechten Toilettenräumen gibt es die „Wellnessoase“ mit höhenverstellbarer Wanne und einem Lifter, der es jedem Gast ermöglicht, es sich bei einem Bad mit allem Drum und Dran gut gehen zu lassen.

Von Gottesdienst bis Babywatching

Alles ist möglich in der Tagespflegeeinrichtung: „Friseur und Fußpflege kommen ins haus, auch die Physio- und Ergotherapie kann zu uns kommen, genauso der Hausarzt.“ Spaziergänge an der Mulde liegen nahe und gehören zu den Angeboten, die auch dieser Tage unternommen werden können. Andere Dinge müssen warten. Wie etwa das gemeinsame Backen in der geräumigen Küche. Die besuche von Kindern aus dem Kindergarten. Ein Gottesdienstbesuch in Kooperation mit der Kirche. Ein Besuch der Etzdorfer Notenchaoten. Und so weiter. „Die Gedanken sind groß“, so Anja Kraft. Doch jetzt ist erst einmal Geduld gefragt. Genauso wie für das Vorhaben, das sogenannte „Babywatching“ in der Tagespflege zu organisieren, nach dem Vorbild des Pilotprojekts, das in Osnabrück bundesweit erstmalig auch im Altersheim bei Demenzkranken eingesetzt wird, um bei den Patienten Erinnerungen zu wecken.

Die Einrichtung des DRK ist die dritte Tagespflege, die in Roßwein in Betrieb gegangen ist. „Wir haben bei unserer Arbeit in der Sozialstation den Bedarf festgestellt“, sagt Anja Kraft. Bereits vor einem Jahr hatte der Technische Ausschuss dem Umnutzungsantrag des DRK für die Räume des ehemaligen Getränkestützpunktes sein gemeindliches Einvernehmen erteilt. Für die neue Einrichtung sind Kollegen aus der Sozialstation übernommen und auch neue Mitarbeiterinnen eingestellt worden.

Von Manuela Engelmann-Bunk