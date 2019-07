Klosterbuch

Frauen und Männer in Schottenröcken, Dudelsackmusik und Haggis: Das Wochenende stand unter einem schottisch-irischen Motto im Kloster Buch. Zum siebten Mal fand dort nämlich „Pipes, Drums & More“ innerhalb des Mittelsächsischen Kultursommers statt.

Crest of Gordon marschierte am Samstagnachmittag in den Hof des Klosters. Die Männer und Frauen der Dudelsack- und Trommlerband trugen grün-blaue Schottenröcke. Gleichmäßig spielten sie eine keltische Melodie, während die Trommler ihre Sticks schwungvoll auf die Trommeln niederfahren ließen. Der Taktgeber, Robin Davies, ist gebürtiger Waliser. Der Rest der Band aus Bremen und er lieben es, nach Klosterbuch zu kommen.

Polizei beendete zwei Mal Gaudi

„Es ist wie ein kleines Festival für uns. Wir machen von früh bis spät Musik und feiern am Samstagabend immer eine kleine Gaudi“, erzählte Davies. In der Vergangenheit sei sogar zwei Mal die Polizei wegen der Gaudi gekommen. „Wir wundern uns, dass wir immer wieder eingeladen werden“, sagte der Waliser lachend.

Der Begeisterung der Zuschauer zu urteilen, liegt es wohl an der Musik, dass die Band trotz Gaudi wieder eingeladen wird. Sie ist immer bei „Pipes, Drums & More“ zu sehen.

Dudelsack verträgt nur typisch schottisches Wetter

Alle zwei Jahre findet das Fest statt und jedes Mal war das Wetter sonnig und heiß. „Es ist etwas zu warm“, so Davies. Denn der Dudelsack darf sich nur auf Temperaturen von bis zu 40 Grad aufheizen. Wenn es draußen so heiß ist und warme Luft in den Dudelsack hineingepustet werde, dann sind die Höchsttemperaturen schnell erreicht. „Für den Dudelsack wären 18 bis 20 Grad und bewölkt aber kein Regen am besten“, erklärte er.

Während der Dudelsackmelodie von „Nehmt Abschied Brüder“ schunkeln die Besucher langsam mit. In Schottland werde das Lied immer zu Silvester gespielt, erklärte Davies. Außerdem lüftete er das schottische Geheimnis und damit seinen Rock: Untendrunter kam ein zweiter Schottenrock zum Vorschein.

Sportliches Highlight: Highland Games

„Zum ersten Mal treten wieder drei Bands auf der Bühne auf“, erzählte Jörn Hänsel, Geschäftsführer des Vereins Mittelsächsischer Kultursommer. Das sei bei der Premiere der Veranstaltung das letzte Mal so gewesen. „Wir haben früher oftmals Mittelaltermärkte hier veranstaltet“, sagte Hänsel. Später wollte der Verein etwas Neues. „Wir hören selbst gerne schottische und irische Musik und so etwas gibt es nicht häufig in der Region“, erklärte der Geschäftsführer. Das käme gut an: Am Morgen musste der Verein zwei Kassen öffnen, da Viele die Eröffnungsparade sehen wollten. Bis zum Nachmittag waren 2.000 Besucher auf dem Gelände.

Ein sportliches Highlight waren die Highland Games. Baumstamm- und Hufeisenwerfen, Fassrollen und Tauziehen ließen das schottische Herz höher schlagen. Unter den Wettstreitern seien richtige Profis dabei. Unter anderem eine Kanadierin, die bereits vor wenigen Tage auf dem Siegertreppchen stand.

Von Nicole Grziwa