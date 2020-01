Damit der Ostrauer Polizist im Trockenen stehen kann

Ostrau

Ein Dach überm Kopf hat jetztder geschnitzte Polizist am Verkehrsgarten in Ostrau. Weil das Lindenholz aus dem der hölzerne Ordnungshüter geschnitzt ist, besonders witterungsanfällig ist, ließ sich Hubert Harrand (79) etwas einfallen. Er fertigte das Gestell und die Befestigung, Klempner Steffen Brückner bearbeitete Aluminium zu einer Art Schirm. „ Lindenholz ist für Wind und Wetter sehr anfällig, weil es ein besonders weiches Holz ist. Damit die Figur länger schön ist, haben wir ein Dach drüber gebaut. So bleibt der Polizist wenigstens ein bisschen länger trocken“, erklärt Hubert Harrand.

Geschnitzter Polizist am Verkehrsgarten in Ostrau bekommt von Hubert Harrand Dach über den Kopf (DAZ) Quelle: Stephanie Helm

Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde eine am Verkehrsgarten stehende Linde gefällt. Der verbleibende, rund vier Meter hohe Stumpf war prädestiniert, um die Figur daraus zu schnitzen. Hubert Harrand und Helmut von Dach erweckten kurzerhand einen Verkehrspolizisten zum Leben. Der wacht jetzt am Kita-Gelände an der Oschatzer Straße. Dort können die Kinder auf einer kleinen asphaltierten Straße mit Markierungen und Schildern für den echten Straßenverkehr üben.

Von Stephanie Helm