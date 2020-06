Damit die Kasse klingelt: Großweitzschen will Pachten und Mieten erhöhen

Großweitzschen

Höhe Pachten für Gärten, Garagen und Ackerland schwebt Kämmerin Elke Görs vor. Sie will damit das Konto der Gemeinde Großweitzschen langfristig aufbessern. Auch eine Mieterhöhung für die kommunalen Wohnungen sei in Arbeit. „Das tut mir für die Leute hier leid, aber wir alle müssen uns die Frage stellen: Soll die Gemeinde eigenständig bleiben? Dann muss sich etwas tun“, so Elke Görs. „Ich weiß, dass sie ich mir mit der Erhöhung keine Freunde mache.“

300 statt 30 Euro

Frühestens im nächsten Jahr sollen die jeweiligen Beträge steigen. Die Erhöhung soll nicht übers Knie gebrochen werden. Gedanken darüber, um wie viel die einzelnen Pacht- und Mietpreise steigen sollen, hat sich die Kämmerin aber trotzdem schon gemacht. „Das sind bisher nur Überlegungen, aber so wäre es denkbar“, sagt sie.

Aktuell werden für die Pacht einer Garage jährlich 30 Euro fällig. Dort soll sich etwas deutlich ändern. Demnach könnten künftig 25 Euro monatlich zu bezahlen sein. Das entspricht einer Jahrespacht von 300 Euro statt bisher 30 Euro. Bei 78 Garagen, die in Besitz der Gemeinde sind, könnte der Ertrag so von 2.340 Euro auf 23.400 Euro gesteigert werden.

Ein Stück Gartenidylle kostet wie hier in Westewitz derzeit noch sechs Cent pro Quadratmeter. Der Preis könnte sich verdreifachen. Quelle: Sven Bartsch

Auch die Gartenpachten der drei Kleingartenvereine in Großweitzschen, Westewitz und Zschepplitz könnten verdreifacht werden. Statt bisher sechs Cent pro Quadratmeter könnten es 15 oder 18 Cent sein. Bei 24.600 Quadratmeter Kleingartenfläche würden sich die Einnahmen von rund 1.500 Euro auf 3.700 oder gar 4.400 Euro steigern. Ähnliches sei für Grünflächen (derzeit drei Cent, künftig sechs oder acht Cent) und Ackerflächen (bisher zwei Cent, in Zukunft sechs Cent) angedacht.

Höhere Kaltmiete

„Seit Jahrzehnten gab es für die kommunalen Wohnungen der Gemeinde keine Mieterhöhungen“, erklärt Elke Görs. „Da waren unsere Vorgänger in der Verwaltung nachlässig.“ Quadratmeterpreise zwischen 2,87 Euro und mit Ausnahmen 3,95 Euro Kaltmiete seien schon lange nicht mehr auf dem neusten Stand. „Gab es binnen drei Jahren keine Mieterhöhung, können laut Gesetz bis zu 20 Prozent auf die Kaltmiete geschlagen werden“, so die Kämmerin. Sie sagt auch, dass eine Erhöhung zwar angedacht sei, die vollen 20 Prozent aber nicht ausgeschöpft werden sollen.

Dieses Jahr werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, um die Mieterhöhung im nächsten Jahr auf den Weg zu bringen. „Spätestens im September werden die Mieter darüber informiert, so dass die gesetzlichen Fristen eingehalten werden können“, sagt Elke Görs. Außerdem sei vorgesehen, die Mieteinnahmen künftig ausschließlich für die Wohnungen zu verwenden. Bisher sie das nur teilweise so, erklärt die Kämmerin.

Die Mieter des Wohnkomplexes Am Waldrand in Westewitz müssen sich auf höhere Mieten einstellen. Quelle: Sven Bartsch

Zudem wolle sich die Gemeinde von zwei für sie unwirtschaftlichen Gebäuden trennen. Die sollen möglichst bald verkauft werden. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung erarbeite bereits die entsprechenden Exposés. Die Gemeinde will den Verkauf auf eigene Faust stemmen. Unter anderem betrifft das den Wohnkomplex in der Muldenstraße 10a.

Die Maßnahmen mit denen Kämmerin Elke Görs jetzt nach vorn prescht, wirken rigoros. „Dass wir als Gemeinde ertragsorientiert arbeiten, ist eine Vorgabe des Sächsischen Rechnungshofes“, sagt sie. Weil es in der Vergangenheit versäumt wurde, kommen die Erhöhungen prompt. „Für jemanden, der in einer unserer Wohnungen lebt, noch dazu eine Garage und vielleicht sogar einen Garten gepachtet hat, läppert sich das natürlich“, so Görs.

Von Stephanie Helm