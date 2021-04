Damoklesschwert Denkmalschutz schwebt über Waldheimer Abrissprojekt

Waldheim

Die Stadt kann das marode Haus am Obermarkt 23 kaufen. Diesem Vorhaben hat der Verwaltungsausschuss des Stadtrates auf seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1830 und ist denkmalgeschützt. Aber immerhin lastenfrei, wie Christian Voigt vom Hochbauamt der Stadtverwaltung in der Sitzung auf Anfrage erklärte. Es sei der Stadt im „letzten Moment gelungen“ eine Lösung für dieses städtebauliches Problem zu finden.

„Wie ist das denn mit dem Denkmalschutz?“, fragte Antje Winkler, Stadträtin aus der Fraktion SPD/Linke. Schließlich sei ja das Ziel des Kaufes, das Haus abzureißen. „Wir sind hier im öffentlichen Teil“, antwortete Christian Voigt. Er sagte aber, dass die Stadtverwaltung guter Hoffnung sei, gemeinsam mit dem Denkmalschutz eine Lösung zu finden.

Was weiß die Untere Denkmalbehörde des Landratsamtes eigentlich über das Projekt der Stadt Waldheim? lvz.de fragte bei der Behörde nach. „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Denkmalschutzbehörde noch keine konkreten Pläne der Stadt Waldheim für das Haus Obermarkt 23 vor“, teilt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf diese Nachfrage mit. Die Denkmalschutzbehörde kann dem Abriss eines geschützten Gebäudes zustimmen, „wenn der Erhalt des Gebäudes aufgrund seines baulichen Zustandes für den Eigentümer nicht zumutbar ist“, so André Kaiser weiter. „Vor dem Abriss ist der Bestand umfassend zu dokumentieren und denkmalpflegerisch wichtige Bauteile zu bergen beziehungsweise bestimmte Gebäudeteile zu erhalten.“ Letztlich erteilt die Untere Denkmalbehörde des Landkreises im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege die Genehmigung.

Andre Langner, Stadtrat der FDP, konstatiert eine breite Zustimmung für den Abriss des Hauses am Obermarkt 23. So komme ein Schandfleck weg und die Einsicht an der Kreuzung Obermarkt/Kriebsteiner Straße wird auch besser. Aber nicht alle Waldheimer finden es gut, wenn denkmalgeschützte historische Bausubstanz aus dem Stadtbild verschwindet. Die Redaktion erreichte der Anruf eines Waldheimers*, der sich kritisch über den geplanten Abriss äußerte. Schon zuviele historische Gebäude habe Waldheim an die Abrissbirne verloren.

Für das über 190 Jahre alte Haus am Waldheimer Obermarkt 23 versucht die Stadt schon seit längerer Zeit eine Lösung zu finden – eine, bei der da Haus stehen bleiben sollte. „Es gab viele Ideen, darunter auch erfolgversprechende Ansätze, letztlich ist daraus nichts geworden“, sagte Christian Voigt. Vor zehn Jahren, so berichtete er, haben Mitarbeiter des Bauamtes zusammen mit Vertretern des Eigentümers und Denkmalschützer das Gebäude besichtigt. „Die Denkmalbehörde meinte damals, wenn keine Nutzung für das Gebäude möglich ist, sollte man versuchen, es zu verkaufen“, sagte Christian Voigt. Das kann nun geschehen. Für 1250 Euro kauft es die Stadt Waldheim.

*Name ist der Redaktion bekannt

Von Dirk Wurzel