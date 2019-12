Dank Benefiz-Konzert: Das neue Spielgerät des Gärtitzer Kinderhauses ist der Kracher

Gärtitz

Ein neues Spielgerät für den Außenbereich des Kinderhauses Gärtitz hat der Döbelner Lions Club am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein übergeben. In Summe war das eine Gemeinschaftsaktion der Döbelner Lions und des Kinderhauses, dessen Ursprung im Benefizkonzert am 19. Mai dieses Jahres lag. Damals wurden rund 2.800 Euro an Spenden eingeworben, mit denen die Nestschaukel finanziert werden konnte. Für die Aufstellung setzte sich das Kinderhaus selbst ein. Geschäftsführer Joffrey Bichler erklärte, dass rund 25 Tonnen Fallschutzkies für den neuen Spielbereich eingebracht wurden, der nun eine reizvolle Einheit mit der vorhandenen Außenrutsche bildet.

Spielgerät kommt gut an

Am Freitag erfolgte die sicherheitstechnische Abnahme. Die Kinder konnten es kaum erwarten, die Schaukel zu testen, wie Maria Wiegand, Leiterin des Kinderhauses verriet. „Das zeigt uns, dass wir bei unserer Wahl richtig lagen und freuen uns, dass das Spielgerät so gut angenommen wird“, sagte Maik Schroeder, in dessen Präsidentschaftsjahr für den Döbelner Lions Club das Benefizkonzert stattfand. Schroeder weiter: „Ich bin in Gärtitz aufgewachsen und betreibe unser Planungsbüro in Gärtitz, damit lag es nahe, im Gärtizer Kinderhaus anzufragen. Es war uns wichtig, dass wir ein Spielgerät finden, das von allen Bewohnern, egal ob Kleinkind oder Jugendlicher, genutzt werden kann.“

Von Stephanie Helm