Waldheim

Das Waldheimer Gewerbegebiet kommt ans schnelle Internet. Und es wird richtig schnell. Bis zu zehn Gigabit Daten jagen pro Sekunde als Lichtsignale durch die Glasfaserkabel. Und das alles kostet keinen Cent Steuergeld, das Bund und Land gerade als Fördergeld für den Breitbandausbau ausgeben, beziehungsweise ausgeben wollen. Die Planungen laufen... .

„Andere reden, wir machen“, sagt David Nölte, Geschäftsführer der MiSaxNet. Dieses Unternehmen ist in Waldheim vor allem mit Richtfunk-Internet bekannt geworden. Natürlich bietet es auch Kabellösungen an, je nachdem, was machbar ist in einem bestimmten Versorgungsgebiet. So bringt MiSaxNet das schnelle Internet in Geringswalde beispielsweise über die Koaxialkabel des Kabelfernsehens in die Haushalte.

S Quelle: MiSaxNet

„Wir stehen für maßgeschneiderte Lösungen“, sagt David Nölte. In Waldheim hat MiSaxNet beim schnellen Glasfaserinternet jetzt vor allem Gewerbekunden im Auge. Das Gewerbegebiet gehört zu den 13 Prozent, die eine im Auftrag der Stadt angefertigte Versorgungsstudie als Problemgebiete auswies, in denen das Internet zu langsam ist. Aber gerade in der heutigen Zeit ist schnelles Internet wichtig für gute Geschäfte. In Waldheim baut die MiSaxNet folgende Bereiche aus: Mittweidaer Straße, Härtelstraße, Bahnhofstraße, Vogtstraße, Südstraße, Hauptstraße, Gewerbegebiet West. Dazu nutzt die beauftragte Baufirma Heinz Bente GmbH das sogenannte Spülbohrverfahren. Das vermeidet aufwendige Schachtarbeiten, um die Kabel unter die Erde zu bringen. Möglich ist der Ausbau, weil ein anderer Anbieter Glasfaserkabel verlegt, gewissermaßen als Fernleitung. An diese klemmt sich der Waldheimer Anbieter gewissermaßen dran und baut so die Abzweige ins Gewerbegebiet. Davon profitiert auch das Gewerbegebiet in Hartha. Die Arbeiten sollen bis Ende 2019 vollständig abgeschlossen sein, um diese Gewerbegebiete mit schnellem Internet via Glasfaser zu versorgen.

Die meisten Privathaushalte dagegen haben asynchrones Internet, der Upload ist da langsamer. Außerdem basiert die Technik für Privathaushalte auf shared connections, englisch für „geteilte Verbindung“. Das ist beim Glasfaser der MiSaxNet anders, da unter anderem die Geschwindigkeiten garantiert sind.

Von Dirk Wurzel