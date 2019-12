Dank Hilfe der DAZ-Leser kann sich Steffen Fraß ein neues Leben aufbauen

Region Döbeln

Steffen Fraß kann es nicht fassen. Immer wieder schüttelt er den Kopf. Dabei lächelt der 24-jährige Waldheimer. Er ist überglücklich. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen mich unterstützen wollen. Was an Spenden zusammen gekommen ist, das ist einfach unglaublich.“ Der junge Mann sagt es, während seine Augen leuchten. Auch ein wenig ungläubig schaut Steffen drein – ob das alles auch wirklich gerade passiert. Dann ist es aber vor allem große Dankbarkeit, die er mit seiner Mimik, mit seinen Gesten und mit Worten ausdrückt.

>> Lesen Sie dazu auch: „Ohne X-Beine und mit neuem Mut – Hilfe der DAZ-Leser gewünscht“

All das geschieht wenige Tage vor Heiligabend in der Möbel SB-Halle in Döbeln Masten. Steffen Fraß weiß zu diesem Zeitpunkt, dass rund 5.000 Euro bei der diesjährigen DAZ-Benefizaktion „Ein Licht im Advent“ gespendet wurden. Durch nachfolgende Beträge wächst die Summe später noch auf fast 5.500 Euro. Und Steffen weiß seit kurzem auch, dass der Geschäftsführer der Möbel SB-Halle, Ralf Hensgens, noch eine großzügige Sachspende angekündigt hat. Deshalb sind alle Beteiligten nach Masten gekommen. Steffen kann sich hier Möbel heraussuchen, die ihm gefallen.

„Ich habe in der DAZ vom Schicksal des jungen Mannes gelesen. Bei so einer Aktion, wo die benötigte Hilfe ganz konkret ist, bin ich sehr gern bereit, einen Teil beizutragen“, erklärt Ralf Hensgens. Am Ende spendet der Unternehmer für Steffen Möbel, Einrichtungsgegenstände und Hausrat im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Diese unerwartete Hilfe macht es möglich, dass die Diakonie Döbeln als Partnerverein von „Licht im Advent“ auch wieder einen ordentlichen Spendenbetrag – zum Beispiel für ihre zahlreichen Beratungsangebote – erhalten kann.

Steffen Fraß findet das richtig. Er kann gut nachvollziehen, wie wichtig es ist, Unterstützung in Notlagen zu bekommen. Jahrelang war er wegen einer Fehlstellung seiner Beine Spott, Häme und Einschränkungen ausgesetzt. Er unterzog sich etlichen Operationen, holte den Schulabschluss nach, fand einen Job und möchte nun in ein neues Leben starten: „Ich habe eine kleine Wohnung gefunden. Dank der Spenden ist es mir möglich, diese einzurichten.“

Kein Traum – Wirklichkeit

Seine Betreuerin Andrea Reinhard hilft ihm dabei. Vor der Möbel SB-Halle steht bereits ein Umzugsauto, das sie organisiert hat. Marcel Gosse und Axel Wolff beladen das Auto. Steffen Fraß packt mit an und realisiert: Was hier geschieht, ist kein Traum, das ist Wirklichkeit.

Von Olaf Büchel