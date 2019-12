Brandopfer aus Leisnig schenken etwas zurück

Leisnig/Tautendorf

Wie lebt man ein Leben, für das die vormaligen vier Wände nicht mehr zur Verfügung stehen? Kaum hat sich im wahrsten Sinne der Rauch verzogen, geht die Aufmerksamkeit für die Betroffenen verloren – so wie für Yvonne Magin. Nachdem die alleinerziehende zweifache Mutter nach einem Schwelbrand ihre Wohnung in der Leisniger Webergasse nicht mehr nutzen kann, baut sie sich nun ein neues Leben auf.

Was sie im Dreischichtsystem bei einem Oberflächenveredler verdient, wird zu einem Großteil dafür aufgewendet, um normale Alltags- und Gebrauchsgegenstände oder Kleidung neu zu beschaffen – neben all den Dingen, die in den Tagen und Wochen nach dem Brand von Leisnigern an Sachspenden abgegeben wurden.

Wie zwölfjährige Tochter Hannah berichtet, ist sie mit Schulsachen aus diesen Spenden wieder voll ausgestattet. Lehrer und Schüler ihrer Schule hatten sich darum gekümmert. Die bisherigen Aufzeichnungen des gesamten Schuljahrs, alle über den Kopierer gezogen, stehen ihr zur Verfügung – „es ist eigentlich alles wieder da“, sagt sie und versucht, die Schule wieder ordentlich auf die Reihe zubekommen.

Die Magins vergessen ihre Helfer nicht. Auf eine ungewöhnliche Art und mit Unterstützung ihrer momentanen Gastgeber, Matthias Bittner und Nicole Rietzschel aus Tautendorf, bedankten sich am Sonnabend mit einer Einladung an den Kirchplatz. Und siehe da: Manche der Gäste brachten für diese besondere Art von Aufmerksamkeit wiederum ein kleines Geschenk mit.

Nach dem Adventskonzert vom Nachmittag wurde also Gulaschsuppe ausgeschenkt, die zuvor im Kessel überm Feuer köchelte. In Kannen wartete heißer Tee auf die Gäste. Die Kinder der Magins, Bittners und Rietzschels hatten in Tautendorf zusammen 500 Plätzchen gebacken, verpackt und diese nach dem Konzert auf dem Kirchplatz an die Konzertgäste verschenkt.

Katja Schulze, Pfarrerin der evangelischen Kirchgemeinde, sagt: „Diese Geste fanden wir im Kirchenvorstand gut, auf diese Art etwas zurück zu geben. Als die Anfrage an uns herangetragen wurde, war klar: Das ist eine passende Gelegenheit.“ Aus der Kirche kam dann auch der nötige Strom. Es war für alles gesorgt. Die Gäste der Adventsmusik sowie vom Treffen der ehemaligen Kurrendaner haben auch noch etwas abbekommen.Insgesamt konnten ungefähr 60 Portionen Kesselgulasch ausgeben werden. „Das ist bei allen gut angekommen, einige wollten sogar Nachschlag“, sagt Yvonne Magin.

„Es hat uns selbst viel Freude bereitet und auch die Besucher der Adventsmusik fanden die Aktion toll“, so Matthias Bittner, der zusammen, mit seiner Partnerin die Aktion auf den Weg brachte. Bei der Familie in Tautendorf, im früheren Gasthof, bewohnen Mutter und Tochter Magin derzeit ein Zimmer mit eigenem Badezimmer. „Danken möchten wir vor allem der Kirchgemeinde Leisnig, die das so unkompliziert möglich gemacht hat“, sagen die Organisatoren, „und natürlich unseren helfenden Freunden, ohne die wir das nicht geschafft hätten.“ Nun hoffen die Unterstützer, wir, dass das Schicksal der Familie Magin im Gedächtnis bleibt.“

Von Steffi Robak