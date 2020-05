Dann soll das Döbelner Freibad öffnen

Döbeln

Im Döbelner Freibad soll, wenn alles klappt wie geplant, in kürze die Badesaison eröffnet werden. Das kündigt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle an. Das Wasser ist drin, die Technik läuft. Eine Abnahme steht noch aus. Die Stadtwerke als Betreiber des Bades müssen allerdings einen Pandemieplan bei den Behörden einreichen. Von dem hängen vor allem noch die Regeln und Details ab, die wegen Corona in dieser Saison gelten werden. Wenn der Plan genehmigt ist, wird das Döbelner Freibad ab Pfingstmontag, dem 1. Juni, öffnen. Näheres wollen die Döbelner Stadtwerke dazu am kommenden Donnerstag bekannt geben.

Bad seit dieser Woche startklar

Seit Donnerstag ist das Freibad im Grunde schon startklar. 2,5 Millionen Liter Wasser sind eingelassen. Die Filtertechnik läuft, das Wasser ist glasklar.

Beim Pandemieplan kündigte der Stadtwerkechef bereits vor zwei Wochen an: „Wir halten uns an die Empfehlungen der Fachleute und Virologen. Wenn es sein muss, können wir die Besucherzahl begrenzen und auf der Liegewiese ist auch genug Platz um Abstand zu halten. Im Becken selbst denke ich, hat das Virus durch das Chlor keine Chance. Aber ich will nicht mutmaßen. Wir machen das, was die Fachleute raten.“

Von Thomas Sparrer