Darum bleibt die alte Schulturnhalle in Döbeln-Nord weiter am Netz

Seit Ende August 2020 ist die neugebaute Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord für den Schulsport und den Vereinssport in Betrieb genommen. Nach der vom Stadtrat beschlossenen Sportstättenbilanz der Großen Kreisstadt Döbeln wurden im Gegenzug die uralten Staupitzsporthallen endlich komplett außer Dienst gestellt und der Schulsport aus der alten Sporthalle in Döbeln-Nord komplett in die neue Zweifeldsporthalle verlagert. Für ihre Pflichtaufgaben könnte die Stadt Döbeln die alte Sporthalle in Nord nun ebenfalls vom Netz neben. Das tut sie aber nicht.

50 Stunden Vereinssport sonst ohne Dach

Denn fast 50 Stunden Vereinssport pro Woche, davon 33 Stunden im Nachwuchsbereich, hätten kein Dach über dem Kopf, wenn die alte Sporthalle Nord vom Netz gehen würde. Das wird nun am Donnerstag auf der Sitzung des Döbelner Stadtrates (17 Uhr im Volkshaus) beraten.

Der Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung sieht vor, die alte Sporthalle-Nord für den Vereinssport weiter zu betreiben. Dafür soll der Döbelner SC per Pachtvertrag die Verantwortung übernehmen. Der dafür gemeinsam ausgehandelte Pachtvertrag soll am Donnerstag vom Stadtrat beschlossen werden. Er ist mit jährlich 15 000 Euro finanzielle Spritze von der Stadtverwaltung ausgefüttert. Im ersten Jahr gibt es für den Anlauf sogar 20 000 Euro. Davon sind vor allem die Heizkosten zu bezahlen. Denn die Sporthalle ist zwar soweit ganz gut in Schuss. Energetisch ist der Bau aus den 1980er Jahren aber alles andere als zeitgemäß.

Mit der Schließung der Staupitzturnhallen wurden die dortigen 36 Trainingsstunden von Vereinen auf die anderen Hallen in der Stadt aufgeteilt. So dass die älteste der Döbelner Sportstätten damit außer Dienst gestellt werden konnte. Damit Handballer, Floorballer, Karatekas, Volleyballer, Tennisspieler, die Döbelner Dance Company und Rehasportler trainieren könne, ist die alte Sporthalle Döbeln-Nord wochentags immer zwischen 15 und 21 Uhr mit aktuell 48,5 Stunden im Betrieb. Dazu kommen in den Vormittagszeiten Nutzungszeiten durch die Regenbogenschule und teilweise die Kindertagesstätten.

Allein 45 Mannschaften im Handball, Floorball und Fußball

Die Sporthallen in der Burgstraße, die Stadtsporthalle am Gymnasium und die neue Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord werden aktuell vor allem von all jenen Spielsportarten ausgelastet, die ein 40 x 20 Meter großes Spielfeld brauchen. Von den 45 Mannschaften der Sportarten Handball, Floorball und Fußball benötigen 31 für einen effizienten Trainingsbetrieb eine solche Flächengröße. Die dafür zur Verfügung stehenden Sportanlagen (Sporthalle Burgstraße, Stadtsporthalle und Zweifeldsporthalle) wöchentlich 96 Stunden ausgelastet.

Auch für Vereine wie die Döbelner Dance Company mit ihren 120 Mitgliedern oder die Nachwuchssportler des ESV Lok Döbeln, der HSG Neudorf-Döbeln oder die Floorballer des UHC 06 Döbeln oder die Volleyballer der Wohnsportgemeinschaft Döbeln-Nord steht die alte Sporthalle-Nord weiter zur Verfügung. Im Gespräch mit dem Döbelner SC wurde ein Pachtvertrag verhandelt, der all diesen Vereinsinteressen Rechnung tragen soll. Der DSC soll damit eine Aufgabe der Daseinsfürsorge der Stadt für den Vereinssport übernehmen.

In den nächsten zehn Jahren wird der Schulcampus in Döbeln-Ost mit dem Bau einer neuen Grundschule und später einer neuen Förderschule entstehen. In diesem Zug wird für beide Schulen auch eine neue Sporthalle in ausreichender Größe gebaut, die nach Schulschluss für den Vereinssport nutzbar ist. So lange muss die alte Sporthalle in Döbeln-Nord noch durchhalten.

Von Thomas Sparrer