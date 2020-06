Darum brennt in Kiebitz nur jede zweite Straßenlaterne

Kiebitz

Wenn es dunkel wird, dann leuchten ab einer bestimmten Zeit in Kiebitz nicht alle Lichter. Zur jüngsten Ratssitzung der Ostrauer Gemeinderäte wandte sich Ortsvorsteherin Franziska Dinor mit einer Bitte an die Verwaltung. „Bei uns in Kiebitz brennt nur jede zweite Lampe. Es wäre schön, wenn wenigstens die Lampen in Kreuzungsbereichen durchgängig leuchten würden.“

Tatsächlich schaltet sich jede zweite Straßenlaterne in Kiebitz gegen 23 Uhr am Abend aus. Das war so aber gar nicht geplant, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). „Die Lampen wurden voreingestellt, ohne vorher mit uns zu sprechen“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Dabei wurden damals, als die Straßenlaternen erneuert wurden, sogar welche mit Dimmfunktion gewählt, um die Helligkeit an nicht ganz so kritischen Stellen etwas herunter fahren zu können.

Anzeige

Masten beräumen

Dass sie nun aber gar nicht leuchten, sollte eigentlich nicht sein. Dirk Schilling versprach, beim Energieversorger Envia nachzuhaken und die Angelegenheit in Ordnung bringen zu lassen. „Das ist eine berechtigte Frage und wird jetzt geklärt“, so der Bürgermeister. Auch die alten Masten, an denen früher die Straßenlaternen befestigt waren, müssen noch verschwinden. Die wurden bisher noch nicht beräumt.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Straßenbeleuchtung im Ort beschäftigt die Gemeindeverwaltung von Ostrau schon über Monate immer mal wieder. Zuletzt gab es Probleme in einer Nebenstraße im Ort. Eine dort lebende Anwohnerin beklagte die Dunkelheit, die dort vorherrscht. Tatsächlich wurde die Laterne an dieser Stelle des Ortes im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung vergessen. Den Fehler jetzt im Nachhinein zu beheben, erweist sich als schwierig, wenn ein erneutes Aufreißen der Straße verhindert werden soll. „Wir suchen gemeinsam mit der Gemeinde eine Lösung“, sagt Ortsvorsteherin Franziska Dinor. Gute Nachrichten gibt es dagegen bei der Lampe am Sportplatz. Die fiel einem Unwetter zum Opfer. Mittlerweile leuchtet sie wieder und erhellt den Bereich an der Sportstätte. Die Arbeiten wurden vor etwa zwei Monaten in Angriff genommen.

Von Stephanie Helm