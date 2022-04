Darum führen die Stadtwerke Döbeln Gespräche mit den 20 größten Gasverbrauchern in ihrem Netzgebiet

Döbeln

Die Stadtwerke Döbeln GmbH sind in den letzten Wochen an die 20 größten Gasverbraucher unter den Industriebetrieben der Region Döbeln herangetreten. Sie alle werden über das Gasleitungsnetz der Stadtwerke versorgt. „Im Rahmen des Notfallplanes Gas der Bundesregierung sind wir zur Kontaktaufnahme mit den größten Gasabnehmern in unseren Netzgebiet aufgefordert. Deshalb haben wir vorsorglich und partnerschaftlich das Gespräch mit den Unternehmen gesucht und Kontakte ausgetauscht, wie wir notfalls an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden füreinander erreichbar sind“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hatte vor drei Wochen vorsorglich die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. „Wir reagieren als Gasversorger auf die Beschlüsse der Bundesregierung und nehmen mit den in unserem Netzgebiet belieferten Großabnehmern Kontakt auf. Im Moment gibt es absolut keine Versorgungsengpässe beim Gas“, so Gunnar Fehnle. Das bestätigte auch BundeswirtschaftsministerRobert Habeck: „Die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet. Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe. Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein. Mit Ausrufung der Frühwarnstufe ist ein Krisenteam zusammengetreten. Das Krisenteam analysiert und bewertet die Versorgungslage, so dass - wenn nötig – weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können.“ Das Krisenteam Gas tagt ab sofort regelmäßig, um auf Basis der täglichen Meldungen der Fernleitungsnetzbetreiber die Entwicklung am Gasmarkt zu beobachten und das Bundeswirtschaftsministerium zu beraten. Verteilnetzbetreiber wie die Stadtwerke Döbeln waren nun aufgefordert im Rahmen ihrer Verantwortung netz- und marktbezogene Maßnahmen vorzubereiten.

Versorgung ist weiter gesichert

Stadtwerkechef Gunnar Fehnle hofft, dass der Notfallplan Gas der Bundesregierung nicht über die Vorwarnstufe hinaus gehen wird. Preislich geben die Stadtwerke ihren Strom- und Gaskunden bis Jahresende sogar noch eine Preisgarantie. Jetzt gehe es aber aktuell darum, Einsparpotenziale beim Gas zu finden. In der 2., der sogenannten Alarmstufe, kümmern sich die Marktakteure noch in Eigenregie um eine Entspannung der Lage. Erst in der dritten Stufe, wenn eine dauerhafte Verschlechterung der Versorgungssituation eintritt, greift der Staat in den Markt ein. Konkret heißt das: Die Bundesnetzagentur wird zum „Bundeslastverteiler“. Ihr obliegt dann in enger Abstimmung mit den Netzbetreibern die Verteilung von Gas. Dabei sind bestimmte Verbrauchergruppen gesetzlich besonders geschützt, das bedeutet diese sind möglichst bis zuletzt mit Gas zu versorgen. Dazu gehören Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser und Schulen. Wirtschaftsunternehmen könnten schlimmstenfalls aber nicht mehr mit ausreichend Gas versorgt werden.

Schneller auf regenerative Energien umstellen

„Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt“, sagt Thomas Kolbe, IHK-Präsident in Mittelsachsen und Geschäftsführer des Döbelner Briefkastenherstellers Max Knobloch Nachf. GmbH. Dass die Betriebe und die Stadtwerke Döbeln jetzt im engen Kontakt stehen, sieht er als sehr wichtig an. Für uns ist die Frage der Gasversorgung existenziell und wir wünschen uns alle, dass es nicht zum Äußersten kommt, denn das würde viele Unternehmen existenziell gefährden“, so Kolbe. Auch in seinem Unternehmen arbeite man an einem Notfallplan und prüfe, wo man Gas irgendwie ersetzen können. Die Lackieranlagen, die bestimmte Prozesstemperaturen brauchen, sind die größten Gasverbraucher des Betriebes. Diese auf andere Energien umzustellen sei nicht von heute auf morgen lösbar. „Wir müssen Energie sparen, wo es geht und schneller von Gas- und Öl auf regenerative Energien umstellen. Die aktuelle Krise wird das beschleunigen“, so der IHK-Präsident. Weil das nicht von heute auf morgen funktioniert, brauche Deutschland als Zwischenlösung zunächst weiter Energieimporte. Aber auch ein Ausbau der eigenen Erdgasförderung regt Thomas Kolbe gemeinsam mit der IHK Chemnitz, der TU Bergakademie Freiberg und dem Geokompetenzzentrum Freiberg an.

Freiberger fordern mehr Erdgasförderung in Deutschland

Die deutschen Erdgaslagerstätten befinden sich zwar in einer späten Abbauphase, weisen aber noch beträchtliche potentielle Gasvorräte auf. Berechnungen führen zu einem Gasvorrat von 500 bis 2500 Milliarden Kubikmeter Gas in porösen Speichergesteinen (Sandsteinen, Karbonate) und in tonigen Muttergesteinen (Schluffe, Schiefer). „Gegenwärtig werden in Deutschland jährlich etwa fünf Milliarden Kubikmeter Gas gefördert. Das entspricht etwa sechs Prozent des jährlichen Gasverbrauches. Diese Produktionsrate lässt sich auf 20 Prozent erhöhen“, schreiben Prof. Dr. Mohd Amro vom Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau der TU Bergakademie Freiberg, Prof. Hans-Jürgen Kretzschmar vom Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. – Arbeitsgruppe Erdgas, Erdöl, Speichertechnik und Dr. Manfred Goedecke, Rohstoffbeauftragter der IHK Chemnitz, in offenen Briefen an die Bundes- und die Landespolitik. Eine solche Rate entspricht ungefähr der Leistung dreier LNG-Terminals, die für den Import von Flüssig-Erdgas gebaut werden. Aber das in Deutschland selbst geförderte Erdgas sei versorgungssicher, ohne außenpolitischen Einfluss, umweltschützend, weil kein Transport-Energie-Verlust entsteht und kostengünstig, weil weniger Spekulationsanfällig.

Von Thomas Sparrer