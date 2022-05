Darum hat die Döbelner Esso-Tankstelle zeitweise geschlossen

Döbeln

Nein. Der Esso-Tankstelle an der Leipziger Straße in Döbeln-Nord ist nicht der Kraftstoff ausgegangen. „Doch warum hat die Tankstelle dann geschlossen“, fragten sich gestern vorbeifahrende Autofahrer.

„Wir haben ein paar reguläre Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben. Deshalb haben wir am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr die Tankstelle zeitweilig schließen müssen“, sagt Tankstellenpächter Ralf Dehn. Ein Stromverteilerkasten wird planmäßig ausgetauscht. Deshalb ist die Tankstelle einige Stunden ohne Strom. „Wenn alles zeitlich klappt, sind die Arbeiten bis zum Dienstagabend abgeschlossen. Vielleicht dauert es aber auch noch bis Mittwochvormittag“, so der Tankstellenbetreiber weiter.

Von Thomas Sparrer