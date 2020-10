Darum kommt Blackstone nach Döbeln

Döbeln

Die Ansiedlung des neuen Batteriewerkes der Schweizer Blackstone Resources AG im Döbelner Gewerbegebiet Fuchsloch an der Autobahnauffahrt Döbeln-Ost ist ein weiterer Ansiedlungserfolg für die Region Döbeln. Doch was genau hat die Tochterfirma Blackstone Technology GmbH nun vor? Geschäftsführer Holger Gritzka (52) stand im Interview Rede und Antwort.

Was für Batterien wollen Sie in Döbeln herstellen?

Wir werden im kommenden Jahr die erste Serienfertigung von Batterien im 3D-Druckverfahren in Döbeln starten. Wir arbeiten mit einer Art Siebdruckverfahren, in dem die Materialschichten nacheinander aufgetragen werden. So erreichen wir die gewünschten dicken Schichten. 3D-Drucken und dicke Elektroden passen gut zusammen.

Es geht also nicht um große Stückzahlen, die an die Autobänder geliefert werden?

Nein. Vorerst noch nicht. Unsere neuartige Batteriezelle ist nicht nur für die Autoindustrie interessant. Generell können wir Batterien jeglicher Couleur für industrielle Anwendungen von stationären Speichern bis zu Batterien für elektrische Yachten und Fähren, Bordstrom für große Schiffe oder die Stromversorgung der neuen 5G-Mobilfunknetze. Hier können wir mit unserer Technologie punkten. Denn für das autonome Fahren brauchen wir eine wesentlich höhere Verfügbarkeit als heute. Das Netz muss daher noch viel zuverlässiger sein als das heutige.

Und die Elektroautos?

Wir werden mit einer Kapazität von einer halben Gigawattstunde pro Jahr starten. Damit können wir Nischen bedienen, aber noch keine Autofabriken. Das Döbelner Werk wird die erste Anlage zur Serienfertigung gedruckter Batterieelektroden und Batteriezellen sein. Natürlich gibt das Grundstück auch spätere Erweiterungen der Produktion her.

Was macht Blackstone dabei anders?

Wir drucken die Schichten der Batterie in hoher Geschwindigkeit übereinander. Das beschleunigt die Produktion und es wird die Herstellung von Batterien revolutionieren.

Wieviel Vorbereitungszeit steckt hinter den Plänen, die jetzt in Döbeln umgesetzt werden?

Unser Unternehmen Blackstone Technology wurde im November 2018 in Erfurt gegründet. Seit dem arbeiten wir mit Wissenschaftlern eng zusammen. Vor allem mit dem Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung in Bremen und Dresden, wo die Technik weiter entwickelt wurde, die nun in Döbeln erstmals zur Serienproduktion genutzt werden soll.

Am 1. November soll es bereits im Gewerbegebiet Fuchsloch los gehen. Ist das realistisch?

Ab dem 1. November werden wir einziehen. Ab kommenden Montag werden die ersten Mitarbeiter in Döbeln vor Ort sein und mit den Vorbereitungen beginnen. Bisher haben Ingenieure und Wissenschaftler an unserer Idee gearbeitet. Jetzt werden wir das Personal einstellen, um die Produktion aufzubauen. Die Bestellung der Maschinen ist angelaufen. Es folgen im ersten und zweiten Quartal 2021 Umbauarbeiten und der Aufbau der Maschinen. Wenn alles gut läuft, soll im nächsten Sommer die Produktion starten.

Mit wievielen Mitarbeitern planen Sie am Standort Döbeln?

Im ersten Ausbauschritt mit etwa 35. Danach ist ein weiterer Ausbau geplant.

Wie kamen sie auf den Standort und das erst 2013 gebaute neue Produktionsgebäude?

Wir hatten schon längeren Kontakt mit der Wirtschaftsförderung Sachsen. Dort wusste man, dass wir zielgerichtet nach Bestandsimmobilien suchen, die beispielsweise während des Photovoltaikbooms entstanden sind. Die Stadt Döbeln ist dabei hervorragend verkehrstechnisch erschlossen. Im Umkreis von einer Autostunde wohnen etwa 3,2 Millionen Menschen. International bedeutende Branchen, wie Automobilbau, Maschinenbau, Mikroelektronik und Elektrotechnik sind hier vertreten. Mehrere Universitäten, Technische Hochschulen und Forschungseinrichtungen können schnell erreicht werden. Zwei Flughäfen sind nicht mehr als 40 Autominuten entfernt. Da fiel die Standortentscheidung nicht schwer.

