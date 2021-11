Döbeln

Irgendwie ist es auffällig. Auf vielen Feldern rund um Döbeln steht noch der Mais. Recht hellbraun und trocken wie Papier rauschen die Halme im Wind. In anderen Jahren waren um diese Zeit die Maisernter längst durch.

Mario Wehner vom Landwirtschaftsbetrieb Gröbner in Döbeln-Zschäschütz kann das nur zum Teil bestätigen. „So ungewöhnlich ist das nicht, dass bei uns die Maisernte jetzt noch immer läuft. In den letzten Jahren war alles vier Wochen früher reif. Das ist aber nicht der Maßstab“, sagt der Leiter für Ackerbau des Landwirtschaftsunternehmens. „Durch das nasse kalte Frühjahr kam der Mais dieses Jahr erst zwei Wochen später in den Boden. Der kühle und feuchte Sommer verzögerte die Reife zusätzlich.“ Zum Dreschen müsse der Körnermais zudem ordentlich trocknen, um dann zu Futter verarbeitet zu werden. Da die Trocknungskapazitäten Energie kosten und zudem auch begrenzt sind, trocknete der Mais jetzt noch so lange wie möglich auf dem Feld ab. Das spart beim folgenden Trocknungsprozess Energie. „Etwa eine Woche haben wir noch den Mais zu dreschen. Denn nun muss er wirklich vom Feld, bevor der erste Schnee kommt“, sagt Mario Wehner.

Stadt erhöht Pacht für Ackerflächen

Umlegen können die Landwirte ihre gestiegenen Kosten, etwa für Diesel und Energie, nur schwer auf die Produkte. „Wir können Preissteigerungen, die unsere Produktion betreffen, nur bedingt weitergeben“, sagt er. Für eine Kostensteigerung bei den umliegenden Landwirten sorgt ab Januar auch die Stadt Döbeln. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung eine Anpassung der Pachtzinsen für städtische Flächen beschlossen. Betroffen sind die Landwirte, die je nach Bodenqualität für den Hektar statt bisher 200 bis 300 Euro nunmehr 350 bis 450 Euro Pacht pro Jahr zahlen müssen. „Das ist nicht schön. Doch die Stadt hat uns dazu vorher kontaktiert und die geplante Erhöhung mit uns fair besprochen“, sagt Mario Wehner.

Genau 20 Jahre lang ließ die Stadt Döbeln ihre Pachtzinsen unangetastet. Dass sie es jetzt dennoch tut, liegt an den aktuellen Bodenrichtwerten, die der Gutachterausschusses im Landkreis Mittelsachsen ermittelt hat, erklärte Jürgen Aurich, Leiter des Liegenschaftsamtes der Stadt Döbeln den Stadträten. Gerade im Bereich der Landwirtschaft hätten sich die Pachtzinsen enorm nach oben entwickelt. Deshalb sei es an der Zeit, auch für städtische Flächen die Pacht anzupassen. Es sei allgemein bekannt, dass in unseren Breiten pro Hektar bereits Pachtzinsen bis zu einer Höhe von 800 Euro pro Jahr gezahlt werden. Dabei gibt es allerdings starke Unterschiede je nach Lage und den Bodenverhältnissen der einzelnen Feldfluren in der Lommatzscher Pflege, aber auch aufgrund der Leistungsfähigkeit einzelner Landwirtschaftsunternehmen. „Die Stadt möchte sich hier aber nicht als weiteren Preistreiber sehen, sondern vielmehr der normalen Entwicklung am Markt gerecht werden“, so der Liegenschaftsamtsleiter.

Auch Garagenpachten steigen

Gleiches gilt bei der Anpassung der Garagenpacht. Auch hier stehe der derzeitige Pachtzins im Vergleich zu dem am Markt zu erzielenden Preis in keinem Verhältnis, argumentiert die Stadtverwaltung. Bisher zahlten Garagenpächter auf städtischem Land 3,10 Euro pro Jahr und Quadratmeter bebauter Fläche. Ab Januar sollen es mit 6,70 Euro pro Quadratmeter und Jahr mehr als das Doppelte sein. Etwa 1100 Pachtverträge hat de Stadt mit Garagenbesitzern geschlossen. Ackerland verpachtet die Stadt Döbeln aktuell 240 Hektar und weitere 40 Hektar Grünland, für die wischen 100 und 200 Euro Pacht pro Hektar und Jahr fällig sind. Die Pachtzinsen für Gartenflächen bleiben in Anbetracht vieler leerstehender Gärten unangetastet.

