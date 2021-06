Darum verschwand der Radweg entlang der Döbelner Ritterstraße

Döbeln

Einfach weg. Das rote Band des Radweges entlang der Döbelner Ritterstraße ist verschwunden. Mitarbeiter des Stadtbauhofes haben es in den vergangenen drei Wochen abgefräst und mit kleinen Pflastersteinen neu gepflastert. Es sieht aus, als wäre hier nie ein Radweg gewesen. „Ich vermisse den Radweg schon“, sagt Lisa Panke-Deutscher von der Döbelner Buch-Oase.

Gerade ist sie aus Dresden wieder in ihre Heimatstadt Dresden gezogen und freute sich jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren zu können. „Auf dem großen Kopfsteinpflaster der Ritterstraße wird man auf dem Rad ganz schön durchgeschüttelt“, sagt sie. Und sie fragt sich: „In Dresden werden vielerorts in der Stadt neue Radwege gebaut. Hier in Döbeln baut man einen wieder ab. Warum?“

Sven Weißflog, der in der Ritterstraße mehrere Grundstücke besitzt, vermisst den Radweg dagegen nicht. „Der Gedanke, nach dem Hochwasser 2013 den Radweg zu schaffen war gut. Doch der Platz für Fußgänger und Radfahrer war einfach zu knapp. Ich habe manchmal Radfahrer mit richtig Tempo auf dem Radweg gesehen und gedacht: Hoffentlich tritt jetzt niemand aus einem der Läden zu weit vor die Tür. Es gibt doch hinter den Häusern, entlang der Mulde einen tollen Radweg aus Ausweich.“

Dazu fragte die DAZ auch in der Stadtverwaltung Döbeln nach, warum der Radweg abgebaut wurde. „In der Ritterstraße wird es keinen kombinierten Rad- und Fußweg mehr geben. Er entsprach nicht mehr den aktuellen Bestimmung der Straßenverkehrsordnung (STVO)“, sagt dazu Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher. Radwege müssen demnach deutlich breiter sein. Und genau dafür reiche in der Ritterstraße der Platz nicht aus. Und noch eine Regelung in der Straßenverkehrsordnung spricht gegen den Radstreifen: „Die Ritterstraße ist als Tempo-30-Zone ausgewiesen. In solchen Zonen sieht die STVO keine extra Radwege vor. Radfahrer sollen dort im normalen Verkehr gleichberechtigt mitfahren“, so Thomas Mettcher. Die Radfahrer hätten zudem noch eine andere Option, indem sie den Radweg am Mulde-Ufer nutzen. Mittelfristig soll übrigens auch der restliche rote Asphaltstreifen in der Ritterstraße von der Einengung beim Spielwarengeschäft bis zur Einmündung auf die Rosa-Luxemburg-Straße verschwinden.

Die Stadt Döbeln möchte übrigens bis zum nächsten Jahr ihre Radverkehrskonzeption aktualisieren und fortschreiben, um sie im Herbst 2022 im Stadtrat zu beschließen. Dazu will Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) die vor Jahren schon mal aktive Rad-AG aus Bürgern der Stadt wieder einberufen. In der Arbeitsgruppe sollen zwölf bis 15 Bürger mitwirken und Hinweise und Ideen für das Radwegekonzept der Stadt Döbeln beisteuern. Am kommenden Dienstag von 13 bis 15 Uhr soll die Rad AG zu einer ersten Runde im großen Sitzungssaal des Rathauses zusammenkommen.

Von Thomas Sparrer