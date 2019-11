Darum zahlen Gersdorfer mehr für ihr Abwasser als andere

Hartha

Steigen die Abwasserpreise in Gersdorf nun oder nicht? Das fragten sich die Bürger und Bürgerinnen bei der Bürgersprechstunde am vergangenen Dienstagabend im Harthaer Rathaus. Während der Ratssitzung sollte diese Frage nun endlich beantwortet werden. Seit diesem Jahr gehört Gersdorf nicht mehr zum Abwasserzweckverband Leisnig. Die Gersdorfer werden, wie auch Seifersdorf, Schönerstädt, Kieselbach und Langenau nun vom Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“ aus Waldheim versorgt. Bis dato gilt für sie jedoch eine andere Gebührenordnung als für die restlichen Ortsteile Harthas, die schon deutlich länger dem AZV angehören.

Bisher deutlich höhere Grundgebühr

Derzeit zahlen die Gersdorfer im Vergleich mehr für ihr Abwasser. Für einen Vollanschluss, bei dem das Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet und dann zentral im Klärwerk gereinigt wird, ist eine Grundgebühr von 5,11 Euro im Monat fällig. In den anderen Orten des AZV liegt diese allerdings nur bei 5 Euro. Gravierender ist der Unterschied bei den sogenannten Teilanschlüssen. Dabei wird das Abwasser in Kanäle geleitet, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind. Dort liegt die Differenz der monatlichen Grundgebühr bei 1,61 Euro. Während die Gersdorfer dort ebenfalls 5,11 Euro zahlen müssen, liegt diese Grundgebühr sonst bei 3,50 Euro. Auch bei der Abrechnung der Kubikmeter gibt es teilweise deutliche Preisdifferenzen von rund 60 Cent für den Kubikmeter Abwasser bei einem Vollanschluss.

Anpassung erst Ende 2021 geplant

Im Rahmen der Ratssitzung erklärte daher Wolfgang Fichtner (Freie Wähler), der sich vorab bei der Geschäftsführerin des AZV, Ina Müller, über geplante Anpassungen informiert hat, das wohl auch für 2020 noch keine Veränderung und Anpassung der Beiträge vorgesehen ist. Allerdings sei von Seiten des AZV geplant, bis zum Jahr 2021 die Abwasserpreise aus Gersdorf an die der anderen Gemeinden anzupassen. Dabei würden die Gebühren in Gersdorf eher abgesenkt als angehoben werden, um eine Harmonisierung des gesamten Gebietes zu schaffen.

Von Vanessa Gregor