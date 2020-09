Sitzen auf Tennisbällen und Schläuchen

Döbeln

Sichtlich glücklich schlossen Judith Schilling und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter vom Courage Design Projekt am Sonnabend das neue Café Courage in der Bahnhofstraße 56 in Döbeln für die ersten Gäste auf. „Nach drei Monaten Umbauzeit, viel Schweiß, Anstrengungen, aber vor allem tollen Momenten und vielen kreativen Ideen sind wir auf das Ergebnis sehr stolz“, sagte die Vereinsgeschäftsführerin des Treibhausvereins.

Beteiligte haben viel gelernt

Dabei hätten alle Beteiligten viel gelernt. „Wir können jetzt super mit Holzleim umgehen, haben uns im Trockenbau, Holzbau und vor allem im nachhaltigen Wiederverwerten vorhandener Materialien viel Wissen angeeignet“, so Judith Schilling.

Im Detail erklärt schließlich Isabell Wiehmert das ganze Projekt, das die 25-Jährige Kunstpädagogik-Studentin leitete.

Zur Galerie Das Café Courage Döbeln öffnet nach einem spannenden Umbau- und Recyclingkunstprojekt im neuen Design wieder.

„Das wird etwas Größeres.“

Der Hausbesitzer des Vereinsgebäudes in der Bahnhofstraße 56, der Verein Haus der Demokratie e.V., hatte für die Umbauarbeiten des Café Courage Fördermittel des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen sowie die Unterstützung der Stadt Döbeln erhalten. Für das Geld wurden die Elektrik erneuert und Decken, Wänden und Böden sowie die Damentoilette saniert. „Für die Arbeiten mussten das Holzpodest und die Bühne abgebaut werden. Plötzlich hingen die Heizkörperverkleidungen in der Luft. Wir wussten somit, dass es mit ein bisschen Malern nach dem Umbau durch den Vermieter nicht getan sein würde. Das wurde was Größeres“, sagte Isabell Wiehmert. Coronabedingt wurde im Online-Plenum das Courage Design Projekt angeschoben. Designstudenten und Künstler wurden gebeten, Ideen beizusteuern. Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen sagte Fördergeld zu. Über eine Crowdfunding-Kampagne wurden als Eigenanteil 6500 Euro an Spenden eingeworben.

Upcycling als Kunst im Raum

Der Clou: Es sollte möglichst nichts weggeworfen, sondern irgendwie alles wiederverwendet werden. Die Balken des früheren Holzpodestes etwa wurden mit Unterstützung und Anleitung von Holzgestalterin Pia in der Tischlerwerkstatt von Ekkehard Landgraf zu einer neuen Bar voller praktischer Details. Es entstanden klappbare Tische und Sitzgelegenheiten, weitere mobile Möbel für vielfältige unterschiedliche Nutzung. Denn das Café Courage wird mittlerweile nicht mehr nur von Jugendlichen und jungen Erwachsenen besucht, sondern auch als generationsübergreifender Ort für Kinder im Grundschulalter, Erwachsene und Senioren. „Dem wollten wir Rechnung tragen“, so Judith Schilling.

Hintergrund: Streit um Fördergeld für Treibhaus erwartet Auf seiner nächsten Sitzung wird der Döbelner Stadtrat wieder über die Zuschüsse beraten, welche die Stadt Döbeln als Sitzgemeindeanteil für den Treibhausverein als Betreiber des Café Courage und zahlreicher anderer Projekte beisteuert. Der Kulturraum Mittelsachsen-Erzgebirge stellt rund 90 000 Euro Fördergeld zur Verfügung, wenn die Stadt am Gesamtfördervolumen von 181 250 Euro im kommenden Jahr acht und im Jahr 2022 zehn Prozent beisteuert. Der Verein steuert dazu entsprechende Eigenmittel und Eigenleistungen bei. Zur Debatte stehen 14 500 Euro aus dem Stadtsäckel im nächsten und 18 125 Euro im übernächsten Jahr. Von der AfD wurde bereits Widerstand angekündigt. Sie hatte bereits im letzten Jahr die Kulturraumunterstützung für den Verein torpediert.

Neues Leben für Tennisbälle und Plastik-Gartenstühle

Viele spannende Details konnte Isabell Wiehmert den Gästen auf Rundgängen vorstellen. So hatte Designstudentin Lisa für ihre Bachelorarbeit Möbel aus Tennisbällen, die im Sport zumeist nur ein kurzes Leben haben, entwickelt und dafür einen Designpreis gewonnen. Im Courage Design-Projekt wurden über 1000 Tennisbälle zu originellen Sitzmatten geflochten. Tolle Ideen stecken auch hinter der mit aufgespachtelten Beton gestalteten Multiplexplatte der Bar, alle alten Stühle wurden mit Unterstützung von Textilkünstlern im Nähcafé des Treibhausvereins mit neuen Bezügen versehen. Ein Hersteller spendierte ausgemusterte gelbe Feuerwehrschläuche, mit denen die Barhocker stylisch bespannt wurden. Aus der alten Garderobe wurde ein Pflanzenständer und mit Hilfe von Berliner Künstlern und gesammelten Plastikabfällen wurden in einem Workshop tolle Wand- und Deckenlampen hergestellt – jede ein Unikat.

Oberbürgermeister zollt Respekt

Zu den ersten Besuchern gehörte am Sonnabend Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU), der mit Kulturamtsleiterin Angela Petzold und CDU-Fraktionschef Dr. Rudolf Lehle gekommen war. Er zollte dem Verein für seine Arbeit und das präsentierte Ergebnis großen Respekt.

Kommentar: Ein erwachsen gewordener Partner Genau 23 Jahre ist der Treibhausverein am Wochenende geworden. Mehrere Generationen von zumeist jungen Leuten haben den Verein im Laufe der Jahre weiter entwickelt. Nach dem Abi und während des Studiums in der Ferne bildete der Treibhausverein für viele bis heute einen wichtigen Anker in die Döbelner Heimat. Mancher kehrte nach Studium und Ausbildung zurück. Andere Mitglieder bleiben aus der Ferne durch den Verein mit der Heimatstadt verbunden. Die Gründer von einst sind erwachsen geworden. So wie der Verein, der seit einigen Jahren nicht mehr nur ehrenamtlich sondern in seinen vielfältigen Angeboten und Projekten teils hauptamtlich geleitet wird. Das führt eben auch dazu, dass er Fördermittelgebern in den Bereichen Kultur/Soziokultur, Soziales oder politischer Bildung auch zu einem sehr zuverlässigen Partner herangewachsen ist. Mit dem neuen Courage-Design-Projekt haben sich die Macher gerade wieder neu erfunden und Netzwerke zu Gestaltern, Künstlern, Hochschulen bis hin zu Hochschulprofessoren, Sportvereinen und Unternehmen ausgebaut. Aus dem Umbau des Cafés wurde gleich ein Nachhaltigkeitsprojekt mit Kunst, Vorträgen und vielen Stunden ehrenamtlichen, handwerklichen Arbeitens aus dem alle Beteiligten viel wertvolles Wissen mitnehmen konnten und am Ende ein generationenverbindender Veranstaltungsort herauskam. Sitzen auf Tennisbällen und Schläuchen E-Mail: th.sparrer@lvz.de

