Mit Mario und Luigi aus dem berühmten Computerspieleklassiker mussten sich die Fünftklässler des Lessing-Gymnasiums Döbeln im vergangenen Schuljahr zahlreichen spannenden Aufgaben stellen. Dabei konnten sich die jüngsten Gymnasiasten besser kennenlernen und in den neu zusammengewürfelten Klassenverbänden ein Team bilden. Seit 2012 arbeiten die Fachoberschule Sozialwesen am Berufsschulzentrum Döbeln, mit ihrer Erzieherausbildung und das Lessing-Gymnasium Döbeln schulartübergreifend zusammen. Die Erzieher im zweiten Ausbildungsjahr organisieren, planen und veranstalten im Rahmen ihres Unterrichts den Sozialkompetenztag für die neuen Gymnasiasten in deren erster Schulwoche. Im letzten Schuljahr bewarb sich das Berufsschulzentrum mit dem Projekt für den Sächsischen Schulpreis 2020 und hat diesen prompt in der Kategorie „Persönlichkeit macht Schule“ gewonnen.

Preisgeld für Erzieherfest nutzen

Am Donnerstag durften Lisa Stirl und Tina Müller gemeinsam mit ihren Ausbilderinnen Kati Kuhr und Tanja Nagel den Schulpreis stellvertretend für ihre Mitschüler der Ausbildungsklasse EZ 18 D aus den Händen von Julia Reis, Referentin bei der Heraeus Bildungsstiftung entgegen nehmen. Die Stiftung spendierte den Preis und das Preisgeld von 2000 Euro. Davon wollen sie mit allen drei Ausbildungsjahrgängen ein Erzieherfest veranstalten.

Katrin Beyer von der Jury beim Landesamt für Schule und Bildung hielt die Laudatio auf die Preisträger. Das Berufsschulzentrum Döbeln-Mittweida mit seiner Erzieherausbildung sei eine innovative, engagierte und zukunftsorientierte Schule. Die Jury habe besonders überzeugt, dass die künftigen Erzieher eine berufliche Aufgabe in einer komplexen Lernsituation praktisch umsetzen. Die Geschicklichkeits- und Teamspiele, die am Sozialkompetenzstag mit den jungen zehnjährigen Gymnasiasten gespielt werden, müssen zuvor die neuen Erzieher im ersten Ausbildungsjahr an der Berufsschule testen. Auch dabei werden wieder praxisorientiert Lerninhalte vermittelt. „Am Ende profitieren die künftigen Erzieher an der berufsbildenden Schule und die ehemaligen Grundschüler an ihrem neuen Gymnasium. Auch diese Kooperation hat uns überzeugt“, so Katrin Beyer.

Das Thema passt auch gut zu den Ergebnissen der großen Online-Umfrage im Rahmen des Familienkompass Sachsen. Die Leipziger Volkszeitung, die Sächsische Zeitung und die Freie Presse wollten über den Sommer von ihren Lesern wissen, wie familienfreundlich die Städte und Gemeinden im Freistaat sind. Dabei galt es in zehn Kategorien Schulnoten von 1 bis 5 zu verteilen.

Beim Thema Schule vergaben die Umfrageteilnehmer in Döbeln Noten zwischen zwei und drei. So scheint es um die Bildungslandschaft in der großen Kreisstadt ganz gut bestellt zu sein. Nachholebedarf hat ganz offensichtlich mit der schlechtesten vergebebenen Note das Schulessen, das in Döbeln fast überall Sodexo liefert. Der Lehrermangel mit Unterrichtsausfall ist ebenfalls an allen Schulformen angekommen. Auch bei den Ganztagsangeboten sehen viele Eltern Nachholebedarf. Wobei die meisten Schulen entsprechende Angebote unterbreiten. Das Lessing-Gymnasium und die Evangelische Grundschule Technitz haben dabei die vielfältigsten Ganztagsangebote.

In das Thema Mobbing und Klassenklima spielen solche vorbeugenden Projekte, wie der nun ausgezeichnete Sozialkompetenztag der künftigen Erzieher hinein. Bei diesen Themen sehen die Eltern an einigen Schulen ganz offensichtlich noch einige Reserven.

Von Thomas Sparrer