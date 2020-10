Das Gemisch macht’s – hofft die Stadt Döbeln

Döbeln

Zehn Jahre nachdem die kleine parkähnliche Anlage am Staupitzsteg in Döbelns Ritterstraße angelegt worden ist, hat sie eine Frischekur verpasst bekommen. Seit einer Woche konnten Fußgänger beobachten, wie die Rabatten im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt wurden. Die komplette Aufnahme der Anlagen hat einen Grund. „Die Bepflanzung in der kleinen Freifläche hat sich in den letzten Jahren nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen“, erklärt Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher. Offenbar hat sich das nach der zweiten Flut 2013 verwendete Mineralgemisch nicht so günstig auf das Pflanzenwachstum ausgewirkt. Deshalb ist es jetzt einmal komplett ausgetauscht und durch ein verändertes Gemisch ersetzt worden. Pflanzen kommen nur wenige neue in die Rabatten – alle Gräser, Blumen und Kräuter, die auf der Anlage gewachsen sind, wurden ausgegraben und wieder eingesetzt. Nur die Lücken werden mit neuen Pflanzen aufgefüllt. Es handelt sich um Gewächse, die die Trockenheit gut vertragen. Ausgeführt haben die Arbeiten die Mitarbeiter der „Gartenzwerge Waldheim“.

Unter Beobachtung durch die Stadt steht auch die Wildblumenwiese an der Roßweiner Straße, die auf einer Fläche am Kreuzungsbereich zur Muldenstraße steht. Je nachdem wie sich diese Lilienwiese, die mit vielen einjährigen Blumen aufgefüllt ist, entwickelt, könnte es zukünftig mehr davon geben. „Wir müssen aber erst einmal schauen, ob das mit der Aussamung so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben“, erklärt Thomas Mettcher. Denn normalerweise bevorzugen solche Blumenwiesen magere Böden. „Und wir haben hier bei uns relativ fette Böden.“

Von Manuela Engelmann-Bunk