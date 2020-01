Das Haus der Schwestern

Roßwein

Die Handwerker sind jetzt durch. „Wir auch“, sagt Christin Muthmann und lacht. Drei Jahre lang hat die 28-Jährige gemeinsam mit ihrer 33-jährigen Schwester Dana Rohr das große Mehrfamilienhaus in Roßweins Grafestraße 2 saniert. Und die eröffnet morgen im Erdgeschoss des 126 Jahre alten Hauses ihre eigene Physiotherapiepraxis.

Drei Jahre, drei Etagen. Mittendrin zwei Schwangerschaften. Dana Rohr zieht ihre beiden kleinen Mäuse momentan allein groß. Mila ist zweieinhalb, Ella ein Jahr jung. Das große Haus ist also ein „ Frauenhaus“, denn Christin Muthmann, die auch gerade ihr erstes Kind erwartet, hat zwar einen Lebenspartner, doch der wohnt nicht mit in der Grafestraße. Der Liebe wegen war Dana Rohr 2006 nach Roßwein gezogen, begann dann hier die Ausbildung zur Physiotherapeutin.

„Ihr seid verrückt“

Schon als Kinder planten die Schwestern, die in Straußberg bei Berlin aufgewachsen sind, irgendwann in der kleinen Stadt an der Mulde zu Hause sein zu wollen. „Wir waren oft hier zu Besuch, weil unsere Großmutter mütterlicherseits hier lebt“, erzählt Christin Muthmann. Sie zieht 2010 mit 19 Jahren der großen Schwester hinterher, beginnt dann die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Weil die Eltern auch nicht mehr in Straußberg bleiben wollen, sondern nach Baden-Württemberg umsiedeln, holen die Schwestern 2012 ihre Großeltern mit nach Roßwein. Elfriede Muthmann, die inzwischen 80 Jahre alt und seit 2016 verwitwet ist, ist den beiden Enkelinnen auch während der Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Altbaus eine große Stütze, vor allem bei der Kinderbetreuung. Als ihr Mann 2016 stirbt, eröffnet das Erbe des Großvaters den beiden Schwestern den Hauskauf. Gesucht hatten beide schon länger nach einem geeigneten Objekt, in dem man gemeinsam leben könnte.

„Ihr seid verrückt“, haben viele gesagt. „Unser Vater, der selbst Malermeister ist und uns viel geholfen hat, wollte am liebsten gleich wieder umdrehen, als er das Haus das erste Mal gesehen hat“, erinnert sich Dana Rohr. Sie ist die Verrücktere der beiden Schwestern, voller Kreativität und mit einem Kopf voller Träume. In ihrer Physiotherapie auf 130 Quadratmetern steckt ihre ganze Liebe zum Selbermachen. „Einfach machen“, sagt aber auch Christin Muthmann, die als die Vernünftigere, Pragmatischere den bodenständigeren Teil des Schwestern-Teams ausmacht. Sie war bis zu ihrem Beschäftigungsverbot wegen der Schwangerschaft Marktleiterin im Döbelner Netto. „Man muss schon auch die Arschbacken zusammen kneifen, sonst wird nichts.“

Mit Babybauch die Decke gespachtelt

Der Vater gibt den beiden Töchtern ein Jahr bis sie seiner Meinung nach aufgeben. Der Altbau von 1894 stand nach dem Auszug der AOK lange leer. Etage für Etage richten die Schwestern wieder her. Heizung und sämtliche Leitungen müssen neu gemacht werden, die Fenster in den oberen Etagen entsprechend der Denkmalschutzauflagen auch. Ein paar Wände fallen, anderswo werden neue hochgezogen. Innerhalb eines halben Jahres musste die erste Etage fertig sein, denn Dana Rohr hatte quasi mit der Schlüsselübergabe erfahren, dass sie ihr erstes Kind erwartete. Zwei Wochen vor der Geburt steht sie noch auf der Leiter und spachtelt die Decke.

Inzwischen wohnt jede der Schwestern auf einer Etage, aus früher zwei Wohnungen ist dort jeweils eine große geworden. Leicht sei es weiß Gott nicht immer gewesen, drei Jahre Bau haben an allen Nerven gezerrt. Manchmal kracht es auch zwischen den Schwestern, die in Roßwein ein Zuhause gefunden haben und dankbar sind für die Hilfe vieler Freunde und Bekannter, die über die Jahre geholfen haben.

Eigene Physiotherapie öffnet jetzt

Am Samstag öffnen die Schwestern die Türen zur neuen Physiotherapie, in der Dana Rohr später auch gern mit Angestellten arbeiten würde. Zuletzt hat sie bei Donatha Porstmann in Nossen gearbeitet und sich dort das Rüstzeug für die Selbstständigkeit geholt. Drei Behandlungsräume, ein Turnraum, Aufenthaltsraum und Wartebereiche sind nun in frischem Grün und warmem Bordeauxrot gestaltet und warten darauf, genutzt zu werden. Ihre Zulassung hat Dana Rohr kurz vor Weihnachten bekommen – ein Geschenk, jetzt kann es endlich losgehen.

Von Manuela Engelmann-Bunk