Das Soultrip zieht in den Döbelner Ritterstraßenkiez

Döbeln

Nach neun schönen Jahren zog Susan Ranft mit ihrem Modegeschäft Soultrip am alten Standort an der Döbelner Bahnhofstraße am Donnerstagabend den Stecker. Der 33-Jährigen Unternehmerin steht der Sinn nach Veränderung.

Damenmode statt Sonnenkäfer

Deshalb eröffnet sie ihr Geschäft am 7. März am neuen Standort in der Döbelner Ritterstraße neu. Dort wird sie den ehemaligen Sonnenkäferladen mit ihrem Modegeschäft wiederbeleben. Seit Wochen wird an dem kleineren aber feinen neuen Geschäft gewerkelt. „Es wird richtig schön. Ich freue mich darauf“, sagt sie.

Der neue Laden wird etwas kleiner und gemütlicher. Und er wird ein reines Damenmodegeschäft, in dem neben Mode auch Accessoires und Deko angeboten wird.

Neue Marken aus dem Urlaub

Das Angebot wird aufgrund großer Nachfrage bis Größe 46 erweitert. Zu bekannten Marken kommen neue Labels, etwa aus Bali, Ibiza oder Barcelona, die Naturstoffe und das Thema Nachhaltigkeit bedienen. Passend dazu soll es im neuen Geschäft auch eine bewusste Wohlfühlatmosphäre geben.

Im Dezember feiert das Soultrip übrigens, dann am neuen Standort, sein 15-jähriges Bestehen.

Von Thomas Sparrer