Chemnitz/Roßwein/Hainichen

Eine DIN-A4-Seite hätte womöglich auch gereicht. Denn diesen Umfang nimmt die Argumentation zur Zuständigkeit in der Klageschrift der Grünen Liga Sachsen gegen das Baurecht für einen Abschnitt des Striegistalradweges ein. Im Vergleich zu den umfangreichen naturschutzfachlichen Ausführungen der Klageschrift, ist das ein Klacks. Prof. Martin Gellermann erklärt, weshalb das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) aus Sicht des Klägers gar nicht zuständig für die Planung des 1,3 Kilometer langen Bauabschnittes von der Crumbach bis zur Kratzmühle in Schlegel sein kann. Prof. Gellermann vertritt die Grüne Liga Sachsen, die gegen das Baurecht für den Radweg-Abschnitt geklagt hatte.

Zu weit weg von der Bundesstraße

Von einem straßenbegleitenden Radweg könne keine Rede sein, liegt die geplante Trasse doch 500 bis 700 Meter von der B 169 entfernt. „Es handelt sich daher um eine sonstige öffentliche Straße, deren Planung den Gemeinden in ihrer Funktion als Straßenbaubehörde obliegt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bewegt sich daher außerhalb des ihm gesetzlich zugewiesenen Zuständigkeits -und Aufgabenbereichs“, heißt es dazu in der Klageschrift.

Anzeige

Die erstreckt sich auf insgesamt 23 Din-A4-Seiten und trägt überwiegend naturschutzfachliche Argumente vor, weshalb die Landesdirektion Sachsen (LDS) dem Radweg-Abschnitt niemals Baurecht hätte geben dürfen. Denn die geplante Trasse verläuft durch ein Flora-Fauna-Habitat (FFH), einem strengen Naturschutzgebiet nach EU-Recht. „Um den Naturschutz ging es im Urteil gar nicht“, sagt Tobias Mehnert, Vorsitzender der Grünen Liga Sachsen. Er hat die Verhandlung vorm Verwaltungsgericht Chemnitz verfolgt. Dessen 2. Kammer hat den Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt Crumbach-Schlegel nun aufgehoben, den die LDS 2017 erteilt hatte. „Das Gericht hat uns vollumfänglich bestätigt. Dass der Naturschutz im Urteil keine Rolle spielte, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man ihn ignorieren kann“, sagt Tobias Mehnert. Er geht davon aus, dass die „anderen jetzt zur Einsicht gelangen, dass FFH-Gebiete nicht die Baulandreserve der Zukunft sind.“

Das Gericht bescheinigte dem Lasuv in dieser Sache ein „kompetenzwidriges Handeln.“ Der Planfeststellungsbeschluss begründe nach Auffassung der Kammer ungesetzliche Rechtsverhältnisse und sei darum aufzuheben. „Eine Heilung ist nicht möglich.“ Tobias Mehnert lässt das Urteil an der Kompetenz oder dem rechtsstaatlichen Willen der Planungs- und Genehmigungsbehörden zweifeln. „Ich glaube, es wird wohl Letzteres sein.“

Urteil soll nicht das Aus für den Radweg sein

Auch die Stadt Roßwein war an der Planung des strittigen Abschnitts des Striegistalradweges finanziell beteiligt. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) war bis Redaktionsschluss telefonisch nicht für ein Statement zum jüngsten Gerichtsurteil zu erreichen. Sein Hainichener Amtskollege Dieter Greysinger ( SPD) sagte aber der „Freien Presse“, dass er in dem Urteil nicht das Aus für den Radweg sehe. Die Zuständigkeiten seien jetzt geklärt. Er wolle an dessen Bau festhalten. Was aber nichts daran ändert, dass die geplante Strecke durch strenge Schutzgebiete führt.

Mit dem Kampf für einen Radweg durchs geschützte Striegistal verbauen dessen Befürworter nach Ansicht von Tobias Mehnert einen straßenbegleitenden Radweg entlang der B 169. „Der hätte bereits seit sieben Jahren fertig sein können“, schätzt Tobias Mehnert.

Von Dirk Wurzel