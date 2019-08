Waldheim

Das Waldheimer Bahnviadukt muss saniert werden und damit die Baufahrzeuge zur Baustelle kommen,müssen sie über einen zur Baustraße ausgebauten Gartenweg fahren. Dieser gehört zum Gartenverein am Pfaffenberg.

Ärger scheint da vorprogrammiert, doch im Gegenteil: Im Verein sieht man dem Ganzen gelassen entgegen. „Das wird uns dieses Jahr ohnehin nicht beeinflussen. Die Bauarbeiten, die uns mit betreffen, beginnen erst im Frühjahr. Und Ende 2020 soll ja alles schon geschafft sein“, gab der Vereinsvorsitzende Bertram Handschuh am Rande des Pfaffenbergfestes am Sonnabend zu bedenken.

Anwohner viel schlimmer betroffen

Außerdem: „Es betrifft zwölf Gärten, fünf davon liegen direkt neben dem Weg. Weiter zwölf Gärten liegen weiter oben am Hang und werden gar nicht beeinflusst. Und die Sanierung hat auch oberste Priorität. Das Viadukt kann ja nicht einfach zusammenbrechen, weil eine Gartensparte ein Problem mit den Bauarbeiten hat“, so Handschuh pragmatisch.

Die Anwohner in ihren Eigenheimen, an denen die Baustraße ebenfalls vorbeiführt, seien wesentlich stärker betroffen. „Bei uns betrifft es nur die Freizeit, dort geht es ums tägliche Leben“, sagte Handschuh. Zudem gebe es sehr guten Kontakt zur Bauleitung und auch innerhalb des Gartenvereins gehe man ruhig mit dem Thema um.

Mehr als 60 Feste seit 1946

Alles gut also am Pfaffenberg – so wie das Wetter am Sonnabend als das wahrscheinlich 63. Fest – so ganz genau wissen es selbst die älteren Vereinsmitglieder nicht mehr – gefeiert wurde. Und das nicht zu knapp.

Während es am Nachmittag beschaulich zuging, die Kinder auf den Ponys von Sindy Ruscher aus Marbach ritten und die älteren den Schlagernachmittag und den Auftritt der Tanzperlen des Zschopautals genossen, ging es am Abend hochkarätig zur Sache.

Phil Collins und Udo Lindenberg an einem Abend

Mr. Phil ließ den legendären Genesis-Schlagzeuger Phil Collins auf der Bühne beinahe echt erscheinen. Danach gabs mit Franziska Franz etwas fürs Auge bei deren Tanz- und Lichtshow – gefolgt von einem Höhenfeuerwerk.

Und für die späte Nacht hatte Festorganisator und Vorstandsmitglied Carsten Tröger noch die Udo Lindenberg-Show Panik Mania parat. Da mussten sich die Partyfreunde am Sonntagmorgen ganz schön strecken, um pünktlich ab 10 Uhr zum Frühschoppen wieder da zu sein.

In zwei Jahren noch größere Fete

Dazu gab es noch ein Comedy-Programm, jede Menge Sport von Volleyball über Tischtennis zu Bierkastenstapeln und ein Preisschießen. In zwei Jahren wird der Gartenverein 75 – gefeiert wird jetzt schon wie beim Jubiläum.

Von Sebastian Fink