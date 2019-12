Viele Menschen aus der Döbelner Region trennt nur noch ein Arbeitstag vom verdienten Wochenende. Von den Weihnachtsmärkten in Leisnig und Waldheim über einen Vortrag von Journalist Dr. Franz Alt auf Gut Gödelitz bis zur Versteigerung von alten Orgelpfeifen in Waldheim liegt einiges an. Die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick.