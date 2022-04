Das entsteht am Döbelner Busbahnhof

Döbeln

Ein riesiger Baucontainer steht im Durchgang zum Busbahnhof. Der graue Wohnblock ist eingerüstet und selbst auf dem Dach werkeln die Bauleute. Direkt am Döbelner Busbahnhof herrscht reges Baugeschehen.

Münchner investieren gern in Döbeln

Ein Münchner Familienunternehmen hat Döbeln als interessanten Standort entdeckt. Vor einigen Jahren erwarb die ERLestate Beta GmbH das gesamte Gebäude an der Straße des Friedens 2 und 3. Die in Vaterstetten im Münchner Osten angesiedelte Firmengruppe hatte sich das Objekt auf Empfehlung in Döbeln angesehen. Daraufhin haben sie sich mit Döbeln näher beschäftigt. „Die Stadt schläft nicht. Es bewegt sich hier einiges. Döbeln ist gut gelegen und wächst“, ist Heidi Erlebach, Geschäftsführerin der ERLestate Gruppe überzeugt. Mit dem Bau des Rechnungshofes und dem geplantes Karls Erlebnisdorf habe Döbeln zudem noch weitere heiße Eisen im Feuer. ERLestate kaufte in Döbeln gleich mehrere Häuser und vermietet nun schon 20 bis 25 Wohnungen an der Leipziger Straße und an der Burgstraße.

Neubaustandard und energetisch hochwertig

Nun ist das größte Objekt in der Straße des Friedens 2, direkt im Zentrum und am Busbahnhof mit einem umfangreichen Umbau an der Reihe. Das Gebäude enthielt bisher Wohnungen im einfachen Standard und war nur zum Teil vermietet. Das soll sich jetzt komplett ändern. „Wir bauen hier neun Vierraumwohnungen zwischen 90 und 110 Quadratmetern Größe aus. Alle werden komplett barrierefrei und rollstuhlgerecht sein. Einschließlich ebenerdiger Duschen und einem Fahrstuhl. Zudem bekommt jeder Wohnung einen Balkon.“, beschreibt die Geschäftsführerin. Alles soll nach der Fertigstellung vor allem energetisch einem Neubaustandard entsprechen. Der Aufzug und die Balkone werden zur Busbahnhofseite angebaut. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Juli vorgesehen. Über den Sommer sollen die ersten Mieter einziehen können. Die Döbelner Firma TL Immobilien arbeitet als Partner der Münchner Investorengruppe und kümmert sich um die Vermietung der Wohnungen.

Die zentrale Lage mitten im Stadtzentrum von Döbeln am Busbahnhof und dem fertiggestellten Flutgraben hält Heidi Erlebach für sehr lebenswert. In einem späteren Schritt will die ERLestate Beta GmbH auch noch das ihre gehörende Nachbarhaus Straße des Friedens 3 mit dem griechischen Restaurant „Olympia“ im Erdgeschoss entwickeln und in den Obergeschossen ausbauen.

Begehrte Garagen in Döbeln-Nord

Parallel baut die Firmengruppe auch in Döbeln-Nord an der Riesaer Straße und der Albert-Schweitzer-Straße weitere Mietgaragen für die Bewohner des Wohngebietes Döbeln-Nord. In einem ersten Bauabschnitt waren vor einem Jahr die ersten 71 Mietgaragen gebaut worden. Durch einen verspäteten Baustart hatte es damals allerdings Ärger mit Anwohnern und dem Naturschutz gegeben, weil die beauftragte Baufirma Bäume und Sträucher erst nach der dafür genehmigten Zeit gerodet hat. Zwischenzeitlich sind die 71 Garagen fast vollständig vermietet und wird der komplex um weitere 30 Garagen erweitert. Der Hang und die Flächen rundherum werden wieder großzügig begrünt und ein kleines Wäldchen angepflanzt. Eine Schrankenanlage soll den Garagenkomplex dann abgrenzen. „Das Interesse für die Garagen ist groß. Viele Mieter wollen ihre Autos sicher unterbringen“, sagt Heidi Erlebach.

Von Thomas Sparrer